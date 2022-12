Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Vous avez peut-être vu cette tendance appelée Spotify Wrapped. En fait, cela se produit à chaque période de vacances.

À la fin de l'année, Spotify analyse les données et révèle à chaque utilisateur ses chansons les plus écoutées ainsi que les artistes, les genres et les podcasts qu'il a le plus écoutés au cours de l'année. Cet événement a évolué au fil des ans pour inclure de nouvelles fonctionnalités (comme une description de votre"aura audio").

Si vous voulez retrouver votre Spotify Wrapped pour 2022, voici comment - plus, tout ce que vous devez savoir sur Spotify Wrapped.

Qu'est-ce que Spotify Wrapped ?

Spotify Wrapped a vu le jour en 2016. Lancé gratuitement chaque année pendant les vacances, il s'agit d'un moyen amusant pour les utilisateurs de Spotify de montrer leurs goûts musicaux sur les médias sociaux et d'en savoir plus sur leurs habitudes d'écoute. Il s'agit d'une représentation visuelle des chansons, artistes, genres et podcasts qu'ils ont le plus écoutés du 1er janvier au 31 octobre. Les utilisateurs partagent généralement largement leurs résultats Spotify Wrapped sur Twitter, Instagram et d'autres sites.

Dans le cadre de Spotify Wrapped, Spotify révèle également les artistes, chansons, albums et podcasts les plus populaires au niveau mondial et régional pour l'année écoulée.

Que vous montre Spotify Wrapped ?

Spotify Wrapped a évolué au cours des six dernières années. Pour 2022, Wrapped comprend des cartes (alias "histoires") pour les éléments suivants :

Mes principaux genres

Journée audio La musique que j'écoute le matin, l'après-midi et le soir.

Mes minutes écoutées

Mes meilleures chansons

Mes meilleures chansons

Mon meilleur artiste

Mes meilleurs artistes

Votre personnalité d'écoute

Audio Day est nouveau, et Spotify le décrit comme une histoire interactive qui "vous donne un aperçu de l'évolution de vos goûts musicaux au cours de la journée, Audio Day présente les humeurs de niche et les descripteurs esthétiques de la musique que vous avez écoutée le matin, le midi et le soir".

Une nouvelle carte/récit est également disponible pour les auditeurs assidus, intitulée Votre personnalité d'écoute. Spotify a déclaré qu'avec cette nouvelle carte, il présente "16 types de personnalité d'écoute différents" qui mettent en évidence votre personnalité d'écoute en fonction de la façon dont vous avez écouté de la musique tout au long de l'année.

Vous pouvez également accéder à une histoire enveloppée à la fin qui combine les résultats de toutes les autres cartes. A la fin du diaporama Spotify Wrapped, Spotify compile les parties les plus importantes de votre Spotify Wrapped - comme les meilleures chansons de l'année, les minutes d'écoute et les meilleurs artistes - dans une liste de lecture.

Comment trouver votre Spotify Wrapped ?

Pour accéder à Spotify Wrapped 2022, lancez la dernière version de l' application Spotify et allez dans Accueil > #SPOTIFYWRAPPED > Votre 2022 en revue.

Quand est-ce que Spotify Wrapped sort ?

Spotify Wrapped 2022 a été lancé le 30 novembre. L'année dernière, Wrapped a été lancé le 1er décembre. Il sort généralement à la fin de l'année.

Où pouvez-vous partager Spotify Wrapped ?

Les utilisateurs de Spotify peuvent partager leur Spotify Wrapped sur Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Snapchat et TikTok.

Pour chaque carte de votre Spotify Wrapped, vous verrez l'option de la partager. Il vous suffit de cliquer ou d'appuyer sur le bouton de partage lorsque vous le voyez et de le poster sur votre plateforme de médias sociaux préférée. Vous pouvez également l'intégrer sur un site Web ou un blog. Si vous voulez partager votre liste de lecture Spotify Wrapped, il suffit d'aller à la fin de la liste de lecture et de toucher ou de cliquer sur les trois points, puis de cliquer sur partager pour obtenir le lien, que vous pouvez ensuite envoyer à qui ou où vous voulez.

Cette année, vous pouvez également débloquer une lentille Snapchat personnalisée qui reflète votre personnalité d'écoute, en plus des vêtements sur le thème de Wrapped pour les Bitmojis ainsi que des GIFs sur le thème de Wrapped chez tous les partenaires GIPHY. Spotify Wrapped in 2022 prend également le contrôle de Roblox sur l'île Spotify, avec des quêtes, des jeux, des produits dérivés virtuels et des cabines photos sur le thème de Wrapped avec 12 artistes différents comme Tove Lo.

Qui est l'artiste le plus écouté sur Spotify ?

Spotify Wrapped dresse la liste des artistes les plus écoutés dans le monde et par région, par exemple aux États-Unis.

En 2022, Bad Bunny était l'artiste le plus écouté dans le monde pour la troisième année consécutive - avec plus de 18,5 milliards de streams cette année. La deuxième artiste la plus diffusée (et l'artiste féminine la plus diffusée de l'année) est Taylor Swift. Elle est suivie de Drake, The Weeknd et BTS.

Toutefois, aux États-Unis, Drake est arrivé en tête des artistes les plus écoutés, suivi de Taylor Swift, Bad Bunny, Kanye West et The Weeknd.

Quelle est la chanson la plus écoutée sur Spotify ?

Pour 2022, la chanson la plus écoutée sur Spotify - à la fois aux Etats-Unis et dans le monde - était "As It Was" de Harry Styles avec plus de 1,6 milliard de streams.

Quel est l'album le plus écouté sur Spotify ?

Pour l'album le plus écouté sur Spotify, Bad Bunny a dominé les charts - à la fois aux Etats-Unis et dans le monde - avec Un Verano Sin Ti.

Quel est le podcast le plus écouté sur Spotify ?

Spotify Wrapped dresse également la liste des podcasts les plus écoutés, et bien sûr, les podcasts les plus écoutés sont issus de la programmation de Spotify. Aux Etats-Unis et dans le monde, The Joe Rogan Experience a remporté les honneurs, suivi de Call Her Daddy, Anything Goes with Emma Chamberlain, et Caso 63.

Vous voulez en savoir plus ?

Consultez l 'article du blog de Spotify sur Spotify Wrapped 2022. Vous pouvez également consulter le site web de Spotify Wrapped ici.

Écrit par Maggie Tillman.