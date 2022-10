Le plan HiFi Platinum de Spotify pourrait bientôt arriver

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Spotify pourrait lancer son niveau HiFi tant attendu sous un nouveau nom, Spotify Platinum, selon un nouveau sondage envoyé à au moins un utilisateur.

L'utilisateur de Reddit venait de résilier son abonnement Spotify Premium et on lui demandait de justifier sa décision dans un sondage, ce qui est assez courant.

Là où les choses deviennent plus surprenantes, c'est que l'enquête présente un nouveau niveau d'abonnement auquel il peut accéder, théoriquement dans les 30 prochains jours, appelé Platinum.

Ce nouveau niveau, selon la capture d'écran téléchargée par l'utilisateur, comprend le son HiFi que Spotify promet depuis un certain temps, ainsi que d'autres avantages.

Ceux-ci comprennent le son Studio (probablement une forme d'effet stéréo ou surround), un mode Tuner pour casque, quelque chose appelé Audio Insights, Library Pro, Playlist Pro et l'accès aux podcasts de Spotify avec des publicités limitées.

C'est en fait une liste assez saine de fonctionnalités nouvelles ou mises à niveau, bien qu'avec un tas de choses dont nous ne connaissons pas la signification, et il est livré avec une étiquette de prix de 19,99 $, apparemment. C'est beaucoup plus que ce que certains concurrents font payer pour l'audio sans perte, cependant.

On peut supposer que cela signifie qu'une annonce est relativement imminente de la part de Spotify, mais il est aussi tout à fait possible qu'il s'agisse d'une forme d'étude de marché et qu'il n'y ait rien dans le pipeline immédiat. Dans les deux cas, le temps nous le dira.

