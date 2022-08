Spotify teste la vente de billets de concerts

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Spotify semble s'essayer à une nouvelle activité commerciale : vendre des billets de concert aux fans directement pour la musique qu'ils écoutent sur le service de streaming.

Spotify a lancé un nouveau site Web, Spotify Tickets, où il semble vendre des billets pour quelques concerts aux Etats-Unis, pour une série de groupes, dont Crows et Annie DiRusso.

L'application a, depuis un certain temps, montré des listes de groupes comme Ticketmaster et Eventbrite pour aider les fans à rester informés des prochains concerts des groupes qu'ils écoutent, vendre des billets directement est un grand changement.

C'est un autre signe que Spotify cherche à diversifier ses sources de revenus dans des domaines liés à son activité principale de streaming, comme le montre sa récente incursion dans le monde des livres audio, qui offrent également une réelle rentabilité si vous pouvez toucher le gros lot.

Ces ventes de billets ne sont guère un test caché étant donné la nature publique du nouveau site Web, mais Spotify garde encore ses cartes près de sa poitrine sur les perspectives d'un déploiement plus large.

Selon une déclaration de la société au Hollywood Reporter, "Chez Spotify, nous testons régulièrement de nouveaux produits et de nouvelles idées pour améliorer l'expérience de nos utilisateurs. Certains d'entre eux finissent par ouvrir la voie à une expérience utilisateur plus large et d'autres servent uniquement à tirer des enseignements importants. Tickets.spotify.com est notre dernier test. Nous n'avons pas d'autres nouvelles à partager sur les plans futurs pour le moment".

Cela ne confirme pas exactement si nous pouvons nous attendre à voir Spotify Tickets se développer rapidement à partir de maintenant, et garder des géants comme Ticketmaster à bord avec ses plans fera probablement partie de la planification de Spotify sur ce front.

Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une étape intéressante qui pourrait aider la plateforme de streaming à devenir une partie intrinsèque de l'ensemble de l'industrie musicale, y compris les tournées, plutôt qu'un simple pilier de l'écoute.

Écrit par Max Freeman-Mills. Édité par Rik Henderson.