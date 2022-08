Statistiques Spotify : Les meilleures façons d'analyser vos données d'écoute Spotify

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Il existe différents outils que vous pouvez utiliser pour obtenir vos statistiques Spotify et découvrir une multitude d'informations sur vos habitudes d'écoute de Spotify.

Si vous êtes comme nous, vous avez probablement vu et aimé les données qui sortent de l'application musicale chaque année avec Spotify Wrapped, mais il existe d'autres moyens d'obtenir des statistiques sur Spotify sans avoir à attendre une période spécifique de l'année.

Si vous souhaitez analyser vos habitudes d'écoute, notamment savoir qui vous écoutez le plus, quel est votre album le plus méconnu ou combien de fois vous avez écouté vos morceaux préférés, suivez notre guide.

Naturellement, Spotify lui-même est l'un des moyens les plus simples d'accéder à certaines de vos données d'écoute récentes. Vous pouvez utiliser l'application officielle pour accéder à votre historique récent en toute simplicité. Pour ce faire :

Ouvrez l'application Spotify et cliquez sur l'icône de votre profil en haut à droite de l'application. Dans le menu, cliquez sur Profil Faites défiler l'écran pour voir les meilleurs artistes et titres du mois.

Ces données ne sont visibles que par vous, elles ne seront donc pas pratiques si vous cherchez à partager des statistiques spécifiques avec d'autres personnes, mais c'est un bon moyen de trouver facilement ce ver d'oreille dont vous ne vous souvenez plus du nom.

Stats for Spotify est un site web facile à utiliser qui vous permet de voir les données de Spotify en un coup d'œil. Vous pouvez facilement l'utiliser pour vérifier diverses choses sur vos habitudes d'écoute, y compris les meilleurs titres, les meilleurs artistes, les meilleurs genres et vos chansons les plus récemment écoutées.

Vous pouvez également ajuster les données pour afficher ces éléments sur différentes périodes de temps. Par exemple, vous pouvez afficher les meilleurs titres des quatre dernières semaines, des six derniers mois ou de tous les temps.

Il ne crée pas de graphiques fantaisistes mais c'est un moyen rapide d'analyser vos données Spotify en quelques clics.

Il est important de noter que le site n'est pas associé à Spotify et que vous devez d'abord lui donner la permission d'accéder à vos données. Vous pouvez cependant supprimer toutes les applications de ce type auxquelles vous avez donné accès en vous rendant simplement dans la section "Apps" de votre compte Spotify.

Si vous voulez voir les données de Spotify sur votre téléphone, c'est également possible. Stats.fm est une application que vous pouvez télécharger depuis l'App Store ou via Google Play.

Comme les autres applications externes de cette liste, vous devez donner à Stats.fm l'accès à votre compte Spotify pour accéder aux données, mais une fois que vous l'avez fait, vous pouvez voir les statistiques Spotify d'un simple coup d'œil, y compris vos titres, artistes et albums préférés de tous les temps, des quatre dernières semaines ou des six derniers mois.

En cliquant sur un élément spécifique, vous pouvez également obtenir plus de données. En cliquant sur une chanson, par exemple, vous pouvez voir comment elle se situe par rapport à vos autres titres écoutés en streaming, voir les autres personnes qui l'écoutent régulièrement et même découvrir les "caractéristiques audio" des chansons.

L'application est également pratique, puisque vous pouvez faire défiler les données et cliquer pour ouvrir la chanson, l'album ou l'artiste sur Spotify même. Certains éléments sont verrouillés derrière un mur payant, mais il s'agit seulement d'un petit paiement unique pour accéder à toutes les données.

Si vous ne vous contentez pas de graphiques ennuyeux et préférez un peu d'audace avec vos statistiques Spotify, ne cherchez pas plus loin que How Bad Is Your Streaming Music. Il s'agit d'une application qui prétend être alimentée par l'IA et qui examine vos habitudes d'écoute avant de vous juger de manière amusante.

C'est stupide et drôle et ça vaut le coup de jeter un coup d'œil si vous avez envie de rire.

Moodify est quelque chose de différent. Si vous voulez vraiment faire quelque chose avec vos données, plutôt que de simplement regarder des graphiques, alors celui-ci est intéressant car il prend le morceau que vous êtes en train d'écouter et crée une liste de lecture entièrement nouvelle à partir de celui-ci.

Moodify dit utiliser l'IA pour créer ces listes de lecture et nous devons dire que les résultats sont assez impressionnants. Pour y accéder, il vous suffit de vous rendre sur le site, de vous connecter à Spotify, puis d'écouter un titre sur Spotify lui-même et Moodify vous recommandera une liste de lecture que vous pourrez ensuite ajouter à votre compte pour l'écouter quand vous le souhaitez.

Spotify dispose de nombreuses données sur le type de chansons que vous écoutez. Si la musique est une passion, vous vous êtes peut-être demandé si vos amis avaient les mêmes goûts que vous. MusicTaste.Space est intéressant car il vous permet de comparer vos habitudes sur Spotify avec celles d'autres utilisateurs. C'est idéal si vous voulez voir si vos habitudes d'écoute se recoupent avec celles d'un ami.

Vous devrez tous deux vous connecter à Spotify via le compte et partager un lien pour accéder aux données, mais c'est un outil amusant pour faire quelque chose de différent avec les statistiques standard de Spotify.

La plupart de ces applications ont besoin d'accéder à votre compte Spotify pour vous donner accès aux données. Lorsque vous avez terminé, si vous ne voulez pas que les applications continuent à avoir accès à votre compte, vous pouvez facilement supprimer les permissions.

Rendez-vous sur le site Web de Spotify et connectez-vous.

Accédez aux paramètres de votre compte en cliquant sur votre photo de profil en haut à droite.

Faites défiler la page jusqu'à "applications".

Sélectionnez ensuite "Supprimer l'accès" pour tout ce que vous ne voulez plus utiliser.

Écrit par Adrian Willings.