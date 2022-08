Spotify sépare les boutons Shuffle et Play pour les utilisateurs Premium

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Spotify sépare les boutons de lecture aléatoire et de lecture qui se trouvent en haut des listes de lecture et des pages d'artistes, mais seulement si vous êtes un client payant.

Actuellement, la plupart des utilisateurs voient un bouton combiné lecture et lecture aléatoire, ce qui peut être un peu déroutant, donc ce changement est très logique.

La mise à jour est déployée à l'échelle mondiale au cours des prochaines semaines dans le but de rendre le choix beaucoup plus clair et plus simple.

"Ce nouveau changement vous permettra de choisir le mode que vous préférez en haut des listes de lecture et des albums et d'écouter comme vous le souhaitez".

"Que vous aimiez la joie de l'inattendu avec le mode Shuffle, ou que vous préfériez écouter les morceaux dans l'ordre en appuyant simplement sur Play, Spotify vous couvre", écrit la marque dans un billet de blog.

Le changement sera présent sur les versions iOS et Android de l'application pour les abonnés Premium, mais il semble que les utilisateurs gratuits devront s'en passer.

Les artistes ont exprimé leur frustration avec l'obsession de Spotify pour le shuffling au fil des ans, ce qui a conduit le service à afficher un bouton de lecture standard sur les pages des albums.

Désormais, vous aurez le contrôle sur les listes de lecture, les albums et les flux d'artistes. On peut dire que c'est comme ça que ça aurait dû être.

Dès que vous appuyez sur le bouton "play" de Spotify, vous décidez de la façon dont vous voulez écouter vos listes de lecture préférées ou ce nouvel album qui vous obsède", a déclaré Spotify.

Écrit par Luke Baker.