La prochaine grande poussée de Spotify concerne les livres audio

(Pocket-lint) - Spotify a clairement fait savoir qu'il visait le marché du livre audio de façon majeure, dans le cadre de ses annonces pour sa journée des investisseurs de 2022.

Cette discussion fait suite à l'acquisition en cours par Spotify de Findaway, une plateforme qui permet aux créateurs de distribuer directement leurs propres livres audio, mais il semble que ses ambitions aillent plus loin.

Il est intéressant de noter que plusieurs interlocuteurs de Spotify ont confirmé que le modèle envisagé est toujours "Freemium", comme le streaming musical de base, de sorte que les utilisateurs pourraient théoriquement accéder aux livres avec des coupures publicitaires sans payer.

C'est à peu près le contraire de la façon dont les choses fonctionnent sur une plateforme existante comme Audible, mais cela pourrait être une perturbation intéressante sur un marché rempli de livres audio étonnamment chers.

L'attrait de Spotify réside en partie dans le fait que les livres audio représentent apparemment la moitié du marché global du livre en termes de revenus, il y a donc certainement une part du gâteau à se tailler si Spotify parvient à s'imposer.

Vous pouvez lire beaucoup plus de détails sur l'initiative de Spotify grâce à son post avec la mise à jour, et c'est étonnamment franc et technique. Reste à savoir combien de temps il faudra à Spotify pour mettre des livres sous les yeux des gens.

Écrit par Max Freeman-Mills.