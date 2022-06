Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Nous adorons nos listes de lecture Spotify, elles nous servent d'excellents compagnons, que nous conduisions, fassions le ménage, allions à la gym ou nous détendions après une longue journée.

Parfois, cependant, il y a un sérieux décalage de vitesse etDust in the Wind ne nous motive pas vraiment à atteindre un nouveau record personnel.

Il s'avère que trier une liste de lecture par BPM est en fait assez facile - vous pouvez même filtrer les chansons qui sont au-dessus ou en dessous d'un BPM particulier. C'est un outil formidable à votre disposition, qui vous permet de créer l'ambiance parfaite en quelques clics.

Voici comment procéder :

Pour commencer, vous aurez besoin d'une liste de lecture à trier. Il peut s'agir d'une liste que vous avez déjà créée ou d'une toute nouvelle liste, dans tous les cas, les résultats seront affichés dans une liste de lecture supplémentaire à la fin.

Nous avons une énorme liste de lecture appelée "Good stuff I stumbled across" (bons trucs que j'ai trouvés par hasard) - et comme vous pouvez le deviner, elle sert un peu de décharge pour les chansons que nous aimons, dans une multitude de genres, d'humeurs et de vitesses. C'est le type de playlist idéal pour filtrer par BPM, ce qui nous permet de créer une version rapide, une version lente ou même une version qui change progressivement au fil de la playlist.

Dans cet exemple, nous allons créer une liste de lecture optimiste, idéale pour l'entraînement. Nous choisirons donc des chansons dont la fréquence est supérieure à 100 battements par minute.

Malheureusement, cette fonctionnalité n'est pas encore intégrée à l'application Spotify, nous devons donc nous rendre sur un site Web externe pour effectuer le tri. Rendez-vous sur le site de Sort Your Music.

Ensuite, connectez-vous avec votre compte Spotify en cliquant sur le bouton "Se connecter avec Spotify".

Vous devriez alors voir une liste de vos listes de lecture créées et enregistrées, et vous pouvez choisir celle que vous voulez trier.

Maintenant, vous devriez être en mesure de voir toutes les chansons de votre liste de lecture choisie, et vous avez un tas d'options supplémentaires que d'habitude quand il s'agit de les trier. Ces options supplémentaires comprennent l'énergie, qui indique à quel point une chanson est énergique, la facilité à danser et la valence, qui indique à quel point une chanson est joyeuse ou triste. Des trucs utiles !

Bien sûr, nous sommes ici pour le BPM, et commodément nous avons deux cases en haut de la page qui nous permettent de définir un BPM minimum et maximum. Nous avons choisi 100 comme BPM minimum et 200 comme BPM maximum, et nous avons également décoché la case double BPM.

Nous avons également décidé d'ordonner la playlist par ordre décroissant d'aptitude à la danse, car les rythmes réguliers devraient être un bon compagnon d'entraînement, et il n'y a aucune chance que nous arrivions à la fin de cette playlist gigantesque en une seule session.

Une fois que vous êtes satisfait, cliquez sur "Enregistrer comme nouvelle playlist" dans le coin supérieur droit.

Dans votre application Spotify, comme par magie, vous devriez voir votre liste de lecture nouvellement créée. Elle sera automatiquement nommée quelque chose comme 'X playlist triée par X décroissant' mais vous pouvez la renommer comme vous le souhaitez, ainsi que supprimer tous les titres que vous ne voulez pas.

Et voilà, ce n'est peut-être pas aussi simple que de cliquer avec le bouton droit de la souris sur une liste de lecture, mais c'est un outil très pratique et nous pensons que cela vaut vraiment la peine de faire un effort supplémentaire.

Écrit par Luke Baker.