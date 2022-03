Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Peut-être pour tenter de plaire aux critiques et aux législateurs, Google a lancé un projet pilote dans lequel il permet à un "petit nombre" de développeurs d'offrir un système de paiement en plus de celui de Google.

Spotify sera la première application à participer et a même annoncé un "accord pluriannuel" avec Google. Cela signifie qu'il offrira le système de facturation Google Play ainsi qu'un choix secondaire qui lui est propre.

"Les utilisateurs qui ont téléchargé Spotify depuis le Google Play Store auront le choix de payer avec le système de paiement de Spotify ou avec Google Play Billing", a déclaré Spotify dans un communiqué . "Pour la première fois, ces deux options cohabiteront dans l'application. Cela donnera à chacun la liberté de s'abonner et d'effectuer des achats en utilisant l'option de paiement de son choix directement dans l'application Spotify."

Bien qu'il ne soit pas clair comment cela affectera les frais que Google prélève sur les achats effectués dans l'application Spotify à l'aide de Google Play, Google a déclaré que le pilote l'aiderait à comprendre "si et comment la facturation au choix de l'utilisateur fonctionne pour les utilisateurs de différents pays et pour les développeurs". Google a également déclaré dans une déclaration aux médias qu'il visait à ce que "les développeurs pilotes vivent avec la facturation au choix de l'utilisateur en 2022 sur les marchés clés".

Gardez à l'esprit que la Corée du Sud a adopté l'année dernière une législation exigeant des systèmes de paiement tiers. En réponse, Google prévoit d'autoriser des systèmes de facturation supplémentaires dans le pays, tout comme Apple. Les deux sociétés ont été critiquées ces dernières années pour les frais qu'elles prélèvent sur les achats sur leurs plates-formes et pour empêcher les développeurs d'utiliser des systèmes de paiement intégrés tiers.

En fait, Spotify a même déposé une plainte antitrust contre Apple en 2019. La société a pris ombrage de la réduction de 30 % qu'Apple retire des abonnements effectués via l'App Store. Et maintenant, il s'associe à Google et à ses équipes de produits et d'ingénierie pour créer une nouvelle expérience de paiement qui offrira des choix aux utilisateurs. Il prévoit de le déployer dans des pays du monde entier plus tard cette année.

Écrit par Maggie Tillman.