Comment déplacer vos listes de lecture Spotify vers Apple Music

(Pocket-lint) - Quelles que soient vos raisons de vouloir changer de service, que ce soit parce que les artistes quittent le service, que Spotify choisisse de se tenir derrière des hôtes de podcasts particuliers ou qu'Apple Music offre plus de fonctionnalités que vous souhaitez, vous pouvez emporter votre musique avec vous. En fait, il en va de même si vous partez pour un autre fournisseur comme YouTube Music ou Tidal . Le processus fonctionne généralement pour tous les fournisseurs populaires.

Le processus diffère légèrement selon que vous souhaitez transférer à l'aide de votre iPhone, de votre téléphone Android ou d'un navigateur Web. Mais quelle que soit la façon dont vous voulez le faire, il existe une méthode pour vous assurer de pouvoir conserver toutes les listes de lecture que vous avez minutieusement rassemblées au fil des ans.

Il y a cependant une mise en garde : les trois services que nous avons trouvés pour offrir ce service ne le font pas gratuitement. Du moins, pas si vous avez un nombre considérable de chansons à parcourir.

La méthode la plus simple à utiliser lors du transfert de vos listes de lecture de Spotify vers Apple Music sur votre téléphone Android consiste à utiliser une application appelée Free Your Music. (Il est également disponible sur iOS).

Il convient de noter que Free Your Music est un essai gratuit, mais ne vous permettra de transférer que 100 chansons sans payer. Si vous souhaitez transférer plus que cela, vous devrez acheter l'achat in-app premium.

Il est disponible en achat unique de 10,99 £, ou vous pouvez prendre un abonnement trimestriel, annuel ou à vie. Ce que vous choisissez dépend si vous pensez avoir besoin de l'utiliser plus d'une fois. L'option unique est tout ce dont vous avez besoin si vous n'effectuez qu'un seul gros méga transfert.

Téléchargez gratuitement votre musique - sur le Play Store (ou App Store pour iPhone) Ouvrez l'application et sélectionnez votre source - dans ce cas 'Spotify' Connectez-vous à votre compte Spotify Sélectionnez votre destination - choisissez 'Apple Music' Connectez-vous maintenant avec votre identifiant Apple Sélectionnez les listes de lecture ou les albums enregistrés que vous souhaitez transférer - appuyez sur "Commencer le transfert"

Ce n'est cependant pas la seule solution. Vous pouvez également utiliser notre tutoriel "sur le Web" ci-dessous. Cela coûte moins cher, mais n'est évidemment pas aussi pratique puisque vous devez utiliser un navigateur pour le faire.

Une application qui était à l'origine gratuite - mais qui ne l'est plus - s'appelle SongShift. Nous vous avons déjà montré comment l'utiliser pour passer d'Apple Music à Spotify sur iPhone , et le processus est à peu près le même, bien qu'en sens inverse. Il existe différents niveaux d'abonnement pour SongShift. Vous pouvez payer 34,99 £ pour une utilisation à vie, 4,99 £ par mois ou 19,49 £ par an.

Téléchargez SongShift pour iPhone - depuis l'App Store Appuyez sur le '+' pour démarrer le processus de transfert Sélectionnez 'Setup source' - choisissez maintenant Spotify et Album, Playlist ou Song dans le menu contextuel Choisissez maintenant les listes de lecture que vous souhaitez transférer et appuyez sur "Terminé". Là où il est écrit "Créer une nouvelle liste de lecture" sur l'écran suivant, appuyez sur le bouton d'édition vert qui ressemble à un crayon Choisissez 'Nouvelle playlist' et sélectionnez Apple Music (ou '+autre' puis Apple Music si ce n'est pas là) Appuyez sur "continuer" Sélectionnez "J'ai terminé"

Il ne vous reste plus qu'à attendre la fin du traitement et à confirmer les correspondances, puis à attendre la fin du transfert.

Comme mentionné, il existe un outil de transfert Web utile. Il s'appelle Soundiiz et est assez simple à utiliser. Encore une fois, ce n'est pas gratuit. Vous pouvez transférer une liste de lecture sans payer, mais plus et vous devrez vous abonner au service premium pour 4,50 £ par mois. Si vous n'en avez besoin qu'une seule fois, inscrivez-vous et annulez immédiatement l'abonnement lorsqu'il est terminé.

Rendez-vous sur Soundiiz.com - connectez-vous/créez un compte Cliquez sur Spotify et sélectionnez "Se connecter" Cliquez sur Apple Music et sélectionnez "Connecter" Trouvez "transfert" et cliquez/appuyez dessus Choisissez maintenant ce que vous voulez transférer dans la fenêtre contextuelle Choisissez Spotify comme source, puis choisissez les listes de lecture que vous souhaitez transférer - cliquez sur continuer Dans 'Configurer votre playlist', modifiez votre titre et votre description puis cliquez sur 'enregistrer la configuration' Choisissez les pistes de cette liste de lecture à transférer sur l'écran suivant - cliquez sur "confirmer" Choisissez Apple Music comme destination

Attendez maintenant que le transfert ait lieu. Le temps nécessaire dépend du nombre de pistes que vous essayez de transférer vers le nouveau service.

La bonne chose à propos de tous ces services de transfert est qu'ils prennent en charge à peu près tous les principaux services d'abonnement musical. Cela inclut Tidal, Deezer, YouTube Music et bien d'autres. Donc, si vous cherchez à transférer entre d'autres services, vous pouvez utiliser les mêmes méthodes énumérées ci-dessus, il vous suffit de choisir différentes sources et destinations.

Écrit par Cam Bunton.