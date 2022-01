Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La semaine dernière, Spotify a retiré la musique de Neil Young de sa plateforme après que le signataire ait demandé à la société de retirer le podcast de Joe Rogan de son catalogue.

Neil Young, Joni Mitchell et d'autres ont retiré leur musique de Spotify tandis que d'autres protestent également contre le fait que la société continue d'autoriser la désinformation sur le service de streaming. L'objectif principal a été les podcasts de Joe Rogan qui ont eu des entretiens avec des sceptiques des vaccins et des informations erronées incluses en conséquence.

Maintenant, Spotify a annoncé qu'il publiait ses règles de plate-forme de longue date afin que les règles soient claires pour tout le monde et ajoute également un avis de contenu à tout épisode de podcast qui inclut une discussion sur COVID-19.

Le PDG de Spotify, Daniel Ek, a expliqué pourquoi l'entreprise n'adopte pas la "...position de censeur de contenu" tout en tenant les gens informés :

"Nous savons que nous avons un rôle essentiel à jouer pour soutenir l'expression des créateurs tout en l'équilibrant avec la sécurité de nos utilisateurs. Dans ce rôle, il est important pour moi que nous ne prenions pas la position de censeur de contenu tout en veillant à ce que qu'il y a des règles en place et des conséquences pour ceux qui les enfreignent."

Le résultat ici est que ces créateurs seront toujours libres d'exprimer leurs points de vue tandis que, si ces points de vue incluent une discussion sur COVID-19, il y aura un étiquetage pour diriger les auditeurs vers le hub COVID-19 dédié de Spotify . On dit que ce hub est une ressource de faits basés sur des données et des dernières informations provenant de "scientifiques, médecins, universitaires et autorités de santé publique du monde entier".

Ainsi, le contenu reste, mais au moins les auditeurs peuvent également rester clairement informés.

Écrit par Adrian Willings.