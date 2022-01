Spotify supprime les chansons de Neil Young sur la ligne anti-vax de Joe Rogan

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Spotify a confirmé qu'il commençait à supprimer des chansons du catalogue de Neil Young de son service après que le chanteur a lancé un ultimatum au géant du streaming plus tôt cette semaine.

Il a exigé que la plateforme prenne position contre Joe Rogan, son plus grand podcasteur, pour sa tendance à diffuser à plusieurs reprises des informations erronées sur la pandémie de COVID-19 et ses vaccins.

Young a dit : "Ils peuvent avoir Rogan ou Young. Pas les deux.", et il semblerait que Spotify ait fait son choix assez rapidement. Il supprime maintenant des chansons, même s'il a déclaré qu'il espérait que Young reviendrait bientôt sur la plate-forme.

Il semble peu probable que cela se produise alors que The Joe Rogan Experience est toujours l'oie du podcast d'or de Spotify – celle pour laquelle elle a payé 100 millions de dollars il y a un peu plus d'un an. Il attirerait 200 millions d'écoutes chaque mois, un gros morceau d'utilisateurs.

Young a remercié son label, Reprise Records, qui appartient à Warner Bros., d'avoir accepté de prendre le coup sur ce qu'il dit être environ 60% de ses chiffres de streaming.

Pour sa propre défense, Spotify a déclaré qu'il avait "des politiques de contenu détaillées en place et [a] supprimé plus de 20 000 épisodes de podcast liés à Covid depuis le début de la pandémie". Cela dit, il semble manifestement réticent à censurer Rogan à ce sujet.

La grande question à l'avenir est de savoir si le boycott du service par Young a incité d'autres grands noms de la musique à s'asseoir et à en prendre note - si davantage d'artistes commencent à s'opposer à l'homme principal de Spotify dans les podcasts, l'équation pourrait devenir un peu plus compliquée pour le service de streaming .

Écrit par Max Freeman-Mills.