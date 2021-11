Spotify tue Car View mais promet quelque chose de mieux

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La musique et la conduite vont de pair, en fait, nous osons dire que la voiture est lun des principaux endroits où les gens écoutent de la musique.

Spotify le sait et propose un mode Car View depuis de nombreuses années, offrant aux utilisateurs de gros boutons pour leur permettre de sélectionner de la musique facilement et en toute sécurité sur la route. Malheureusement, il semblerait que Spotify ait supprimé la fonctionnalité et les gens sont naturellement vexés.

Dans un fil de discussion sur les forums communautaires de Spotify, les utilisateurs se sont plaints que Car View napparaissait plus dans les paramètres de lapplication. Lapplication affiche désormais sa vue par défaut, quoi quil arrive. Un modérateur du forum a confirmé que la fonctionnalité est essentiellement morte.

« Nous pouvons confirmer que nous retirons la fonction daffichage de la voiture. Cela ne signifie toutefois pas que nous ne voulons pas améliorer la façon dont nos utilisateurs écoutent Spotify en conduisant. Au contraire, nous explorons activement une variété de nouvelles des moyens doffrir la meilleure expérience découte en voiture. Pensez à retirer la vue de la voiture comme quelque chose qui doit se produire dans le but de faire place à de nouvelles innovations à venir. "

Vous vous souvenez peut-être que Spotify a lancé son accessoire Car Thing plus tôt cette année, ce qui permet aux utilisateurs de contrôler plus facilement leur musique en conduisant. Aussi génial soit-il, il na pas encore été lancé en dehors des États-Unis et obliger les utilisateurs à acheter un appareil à 80 $ pour exécuter des fonctions qui étaient autrefois disponibles dans lapplication va évidemment ennuyer les clients.

Le fil proposait des solutions de contournement, comme lutilisation de Google Assistant ou de Siri pour contrôler Spotify dans la voiture, mais la raison pour laquelle ils ont dû supprimer Car View nest pas claire. Vous vous attendriez à ce que Spotify laisse loption Car View actuelle en place tout en travaillant sur son remplacement.

Pour le moment, nous ne savons pas comment Spotify prévoit "daméliorer lexpérience", mais nous espérons quils le feront le plus tôt possible.

