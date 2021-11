Spotify teste une fonctionnalité de découverte vidéo

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il semble que Spotify teste peut-être une nouvelle fonctionnalité Discover, certains utilisateurs voyant un flux vidéo de style TikTok dans lapplication Spotify.

Selon certains rapports, les utilisateurs voient des vidéos verticales défilantes dans lapplication dans le cadre dune nouvelle interface utilisateur pour lapplication qui comprend un bouton Découvrir en bas à côté des boutons de bibliothèque, de recherche et daccueil.

Ce test a été repéré par le concepteur de produits Chris Messina, qui a vu le bouton supplémentaire lors de lutilisation de la version bêta de lapplication Spotify :

Non seulement cela, @Spotify Discover est essentiellement une version simplifiée dun flux de vidéos musicales verticales de style TikTok (probablement en utilisant leur format de toile) que vous pouvez aimer ou ignorer. #NewSpotify pic.twitter.com/hpOEZ8v9bl – Messina.eth (@chrismessina) 24 novembre 2021

Lorsque vous cliquez dessus, ce bouton lance une vidéo musicale courte en plein écran qui semble être des extraits de vidéos musicales officielles de divers artistes. Le système sera assez familier à tous ceux qui ont déjà utilisé TikTok et dautres systèmes vidéo de style similaire, car un mouvement de haut en bas changera entre les vidéos proposées et les utilisateurs trouveront plus de contenu à regarder.

Comme nous le savons déjà, Discover est le système de Spotify pour aider les utilisateurs à trouver de la nouvelle musique similaire à leurs goûts actuels, donc ce nouveau mode vidéo est simplement une extension de cela. Ce nest cependant quun test pour le moment et on ne sait pas sil deviendra officiel.