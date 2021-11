Comment voir les paroles de chansons en temps réel dans Spotify

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Spotify a annoncé quil déployait des paroles de chansons en temps réel dans le monde entier. Auparavant, il ne proposait des paroles que dans certains pays.

Voici comment trouver et même partager des paroles dans Spotify.

Spotify a déclaré que les paroles seront disponibles dans la "majorité" de sa bibliothèque musicale. Musixmatch , qui prétend avoir des paroles pour "plus de 8 millions" de morceaux, alimente la fonction de paroles en temps réel de Spotify. Spotify sest dabord associé à Musixmatch en 2016 pour proposer des paroles sur une base plus limitée.

Les paroles de Spotify sont accessibles sur pratiquement toutes les plateformes, y compris iOS, Android, les ordinateurs de bureau, les consoles de jeux et les téléviseurs intelligents.

Ouvrez la dernière version de lapplication mobile Spotify. Appuyez sur la « vue en cours de lecture » sur une chanson. Pendant lécoute, balayez vers le haut depuis le bas de lécran. Vous verrez les paroles des morceaux défiler en temps réel. Pour partager, appuyez sur le bouton "Partager" en bas de lécran des paroles. Ensuite, sélectionnez les paroles que vous souhaitez partager.

Vous pouvez également sélectionner lendroit où vous souhaitez le partager.

Ouvrez la dernière version de lapplication de bureau Spotify. Dans la barre "En cours de lecture", cliquez sur licône du micro. Vous verrez alors les paroles des morceaux défiler en temps réel.

Ouvrez la dernière version de lapplication Spotify TV. Ouvrez la « vue en cours de lecture » sur une chanson. Allez dans le coin du "bouton paroles" et sélectionnez si vous souhaitez activer les paroles. Une fois activé, vous verrez les paroles dans la vue "En cours de lecture".

La fonction de paroles de Spotify est disponible pour les auditeurs gratuits et premium.

Spotify propose depuis longtemps un "Behind the Lyrics" via un partenariat avec Genius. Il est disponible sur certains marchés, comme le Japon, et affiche principalement des informations générales sur les chansons. Mais avec le déploiement des paroles dans le monde, Spotify a déclaré à TechCrunch quil fermait sa fonction "Derrière les paroles".

Consultez le guide de Pocket-lint sur Spotify pour en savoir plus sur le service de streaming musical, y compris son fonctionnement et son coût.