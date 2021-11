Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Spotify a rendu beaucoup plus facile le blocage de quelquun, comme un ex ou quelquun que vous ne voulez pas traquer vos affaires. Auparavant, vous deviez contacter le service client de Spotify pour bloquer un autre utilisateur. Mais, maintenant, vous pouvez faire le travail vous-même directement dans lapplication Spotify.

La nouvelle fonctionnalité de blocage direct de Spotify est actuellement déployée pour tous les utilisateurs. Voilà comment cela fonctionne.

Pour bloquer quelquun sur Spotify, ouvrez la dernière version de lapplication Spotify à partir dun ordinateur de bureau ou de votre appareil mobile, puis procédez comme suit :

Visitez le profil de lutilisateur. Cliquez sur le bouton. Sélectionnez « Bloquer » (sur le bureau) ou « Bloquer lutilisateur » (sur le mobile).

Cest ça! Notez quil existe une option "Débloquer" si vous souhaitez lutiliser.

Spotify a déclaré que sa nouvelle fonction de blocage faisait partie de son objectif de créer un environnement sûr pour que les utilisateurs puissent écouter leur musique et leurs podcasts. Lorsque vous bloquez un autre utilisateur sur Spotify, cette personne ne pourra plus accéder à votre page, aux listes de lecture publiques ou voir votre activité découte. Spotify nest peut-être pas la première application qui vient à lesprit lorsque vous pensez à bloquer des utilisateurs, mais il est important que les gens aient un contrôle total sur leur vie privée et leurs données en ligne.

