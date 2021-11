Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Peloton sassocie à Spotify pour proposer une sélection de listes de lecture "Curated by Peloton " au sein du Workout Hub du service de streaming.

À partir du 3 novembre 2021, les utilisateurs de Spotify auront accès à sept listes de lecture des instructeurs Peloton. Quelques exemples incluent Running by Peloton, la liste de lecture de Tunde Oyeneyin et Strength by Peloton. Ce sont des listes de lecture tournantes triées sur le volet, conçues pour compléter les cours dentraînement. Parallèlement, Spotify a également introduit un outil « Trouvez votre instructeur » pour aider les utilisateurs à découvrir quel instructeur Peloton correspond le mieux à leurs goûts musicaux.

Il sagit essentiellement dun test qui vous pose quelques questions et examine votre comportement découte.

Spotify et Peloton ont commencé à collaborer lannée dernière, lorsque Peloton a présenté des dizaines de cours avec des chansons des listes de lecture de Spotify. Spotify a également lancé une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de Peloton denregistrer des chansons pendant quils jouent pendant un cours. Aujourdhui, Peloton développe ce partenariat original, avec 11 cours contenant des chansons de certaines des listes de lecture populaires de Spotify, notamment Todays Top Hits , Door Knockers , Lofi Beats et Indigo .

