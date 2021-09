Les fans de danse se réjouissent : Spotify présente les mixes DJ

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les fans de danse se réjouissent : Spotify a introduit DJ Mixes, un endroit sur la plate-forme où les artistes peuvent télécharger de la musique mixte, pas seulement des listes de lecture, pour que les fans puissent la diffuser.

Le lancement du 29 septembre 2021 comprend des mixes promotionnels de Noisia, MOTi, Shingo Nakamara, Adam Beyer et AmyElle.

Au lancement, seuls ceux du Royaume-Uni, dIrlande, des Pays-Bas, du Japon, dIndonésie, des Philippines, dAustralie et de Nouvelle-Zélande pourront accéder au microsite DJ Mixes .

Cependant, il y a apparemment un bug avec la lecture transparente - car sans écart ne fournit pas une transition complètement fluide - alors espérons que cela sera corrigé immédiatement.

Bien sûr, ce nest pas la première fois que des mix DJ arrivent sur Spotify : il y a eu beaucoup dexemples de mix en continu danciens albums CD présentés sur la plateforme, ou via des podcasts, mais rarement dans un format piste par piste.

Beaucoup auront remarqué que les mixages continus des années plus récentes - disons ceux des albums de compilation des labels de danse - nont pas pu être téléchargés sur Spotify, donc cette nouvelle fonctionnalité DJ Mixes pourrait fournir aux labels un moyen de distribuer un tel contenu.

Bien que nous soyons enthousiasmés par la perspective des DJ Mixes et de ce que cela peut apporter aux fans de musique dance, cela soulève également des questions. Cela change-t-il le modèle de paiement de Spotify : les artistes, les labels et les DJ partagent-ils un mélange de revenus ? Le déploiement progressif est-il dû à des tests, avec dautres pays à venir, ou est-ce lié à un problème dapprobation de létiquette ? Existe-t-il un processus de contrôle pour les téléchargements de DJ Mix afin déviter que des pistes non publiées/non effacées ne se faufilent dans un mix ? - un problème que Beatport avait avec sa zone de téléchargement de mix (depuis longtemps disparue).

Nous avons contacté Spotify pour interroger ces points. En attendant, cependant, mettez un peu de Shingo Nakamara pour rendre votre journée de travail encore plus optimiste. Chaque jour est un vendredi.