Spotify ajoutera bientôt lécoute hors ligne à Wear OS

(Pocket-lint) - Bonne nouvelle pour ceux dentre nous qui possèdent une montre connectée Wear OS, car Spotify travaille sur une mise à jour qui vous permettra de télécharger des chansons et des podcasts directement sur votre montre.

Samsung vole peut-être la vedette avec le lancement de ses nouveaux téléphones pliables et de la Galaxy Watch 4 , mais dautres entreprises tentent également de rendre Wear OS plus attrayant.

Spotify élabore actuellement une mise à jour (disponible dans "les semaines à venir") qui permettra aux utilisateurs découter leurs podcasts, listes de lecture préférés et plus directement depuis leur smartwatch.

Cela signifie que vous pourrez également télécharger ces morceaux directement sur votre montre intelligente et que vous naurez pas besoin de votre téléphone pour le faire. Cest évidemment idéal pour les coureurs et ceux qui aiment laisser leur téléphone derrière eux mais ont toujours accès à la musique.

Les abonnés Premium Spotify pourront télécharger pour une écoute hors ligne, tandis que les utilisateurs gratuits de Spotify seront limités à lécoute en mode aléatoire et auront toujours besoin dune connexion Internet lors de leurs déplacements.

Lautre ajout intéressant à cette mise à jour est de permettre aux utilisateurs de télécharger directement depuis leur smartwatch plutôt que via leur téléphone.

Spotify indique que ce seront les étapes de téléchargement une fois la mise à jour lancée.

Trouvez la musique ou le podcast que vous souhaitez télécharger via votre smartwatch Cliquez sur "télécharger pour regarder" dans les options Attendre Vous devriez alors voir une petite flèche verte pour vous faire savoir quand cest prêt Branchez-vous et obtenez le brouillage

Cette expérience utilisateur améliorée saccompagne également dune mise à jour qui vous permet également de contrôler plus de choses à partir de votre montre. Spotify dit que vous pouvez désormais contrôler la lecture Spotify sur des haut-parleurs sans fil et dautres Spotify Connect via les commandes de votre smartwatch. Sympa hein ?