Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Spotify a discrètement publié une application audio sociale de type Clubhouse. Appelé Greenroom, il est disponible pour les appareils iOS et Android. Il permet essentiellement aux utilisateurs dhéberger des conversations en direct. Spotify ne fait pas grand cas du lancement de sa nouvelle application, à part la publication dun article de blog.

Lapplication, qui a le design vert et noir classique de Spotify, est construite sur Locker Room, que Betty Labs a créé et que Spotify a acquis au printemps. Bien que cette application soit axée sur le sport, Greenroom permettra des conversations sur un éventail de sujets, du sport à la musique en passant par la culture. Les fonctionnalités incluent la possibilité de rechercher les salles à venir, de rejoindre des salles et même de créer une salle, ainsi que lenregistrement natif afin que les utilisateurs puissent enregistrer les conversations et les distribuer sous forme de podcasts. Il y a aussi des commandes de chat au lancement.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire avec votre identifiant Spotify, bien que cela ne soit pas obligatoire pour utiliser lapplication. Lorsque vous vous inscrivez, il vous sera demandé de sélectionner vos intérêts, y compris les genres musicaux et les équipes sportives préférés, probablement afin quil puisse faire apparaître des salles pertinentes et des conversations en direct que vous pourriez être intéressé à rejoindre.

Spotify

Dans le cadre du lancement de Greenroom, Spotify annonce un fonds pour les créateurs, bien quil offre peu de détails. Les gens de Greenroom seront probablement payés en fonction de la popularité de leurs chambres et de leur engagement. On ne sait pas encore combien Spotify offrira aux créateurs, mais vous pouvez vous inscrire ici pour en savoir plus.

Laudio social devient clairement lune des tendances clés de 2021. Depuis que Clubhouse a fait irruption sur la scène et est devenu une application sociale incontournable (bien que sur invitation uniquement), Twitter a lancé Spaces , Facebook a créé des Live Audio Rooms et même Slack, LinkedIn, Reddit et Discord construisent tous des expériences similaires.

Écrit par Maggie Tillman.