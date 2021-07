Comment télécharger de la musique, des listes de lecture et des podcasts sur Spotify sur Apple Watch

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Spotify a précédemment annoncé quil vous permettrait de télécharger de la musique sur Apple Watch et la fonctionnalité a commencé à être déployée auprès des utilisateurs.

Il y a clairement eu un mouvement dans la façon dont Apple traite les services de musique tiers sur Apple Watch, car Deezer a également annoncé des téléchargements récemment .

Maintenant, si vous êtes un utilisateur de Spotify, vous navez plus besoin de votre téléphone pour écouter de la musique hors ligne - parfait pour ceux dentre nous qui aiment lApple Watch mais utilisent Spotify au lieu dApple Music.

Spotify affirme que la fonctionnalité a été "très demandée" et que la disposition équivalente a également été annoncée pour Wear OS .

Lapplication Spotify sur Apple Watch est déployée pour tous les utilisateurs du monde entier, selon Spotify. Vous aurez besoin dApple Watch Series 3 ou version ultérieure, avec watchOS 6.0 ou version ultérieure (bien que Spotify recommande 7.1+= ou version ultérieure).

Avant récemment, le seul moyen de télécharger de la musique sur la montre était via la propre application Musique dApple, soit via le service de streaming Apple Music, soit en chargeant de la musique sur la montre à partir du téléphone avec lapplication Watch. Vous pouvez également synchroniser les podcasts à laide de lapplication Apple Podcasts.

Comme vous vous en doutez, vous avez besoin dun compte Spotfiy Premium/Duo/Family pour profiter de la possibilité de télécharger des albums, des listes de lecture ou des podcasts sur la montre.

Pour télécharger, vous aurez besoin dune connexion cellulaire ou Wi-Fi et dun compte Spotify Premium. Assurez-vous également que vous utilisez également la dernière version de Spotify sur votre iPhone.

Trouvez la musique et les podcasts que vous souhaitez télécharger sur votre montre. Sélectionnez la liste de lecture, lalbum ou le podcast et appuyez sur les trois points (…) et choisissez Télécharger sur Apple Watch Pour vérifier la progression, rendez-vous dans la section Téléchargements de la montre. Une fois les listes de lecture, les albums ou les podcasts téléchargés dans votre bibliothèque, vous verrez une petite flèche verte à côté de leurs noms. Branchez vos écouteurs et commencez à écouter.

Comme auparavant, vous pouvez toujours utiliser votre Apple Watch pour contrôler la lecture à partir dautres appareils à laide de Spotify Connect.

Et lapplication Apple Watch peut toujours diffuser de la musique comme avant et fonctionner avec Siri - dites simplement "Hé, Siri" suivi de votre commande pour lire vos chansons, artistes, albums, listes de lecture et podcasts préférés, par exemple : " Hé, Siri, joue ma playlist Discover Weekly sur Spotify."

Vous pouvez également « aimer » la musique, demander ce qui est en cours de lecture et contrôler des éléments tels que le volume, sauter une piste, lire et mettre en pause.

Vous devez terminer Assurez-vous de terminer chaque commande par "sur Spotify" afin que Siri nessaye pas dexécuter la commande avec Apple Music.