(Pocket-lint) - Spotify augmente ses tarifs aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans certaines parties de lEurope.

Selon plusieurs rapports , les hausses de prix affecteront les forfaits Étudiant, Duo et Famille au Royaume-Uni et en Europe, tandis que les abonnements Famille aux États-Unis augmenteront à partir du 30 avril 2021. Les abonnements Spotify Premium uniques resteront inchangés. Voici ce que vous devez savoir.

Spotify a confirmé que ses nouvelles augmentations de prix arriveraient aux États-Unis, au Royaume-Uni et sur certains autres marchés. Cela les rendra probablement officiels lors de la publication de ses résultats trimestriels le mercredi 28 avril 2021. Dans une déclaration aux médias, il a déclaré: "Nous proposons une variété de plans dabonnement adaptés aux besoins de nos utilisateurs, et nous mettons parfois à jour nos prix pour refléter les facteurs macroéconomiques locaux et répondre aux demandes du marché tout en offrant un service hors pair ».

Voici les augmentations de prix de Spotify en avril 2021:

Le plan Spotify Family passe de 14,99 $ à 15,99 $ par mois aux États-Unis. Les tarifs Duo, Student et Premium resteront les mêmes.

Spotify Student passe de 4,99 £ à 5,99 £ par mois. Un abonnement Duo, qui est pour deux personnes, passe de 12,99 £ à 13,99 £ par mois. Le plan familial, qui concerne jusquà six comptes, passe de 14,99 £ à 16,99 £ par mois.

Des hausses de prix similaires frappent certains pays européens, dont lIrlande. Student et Duo passent respectivement à 5,99 € et 12,99 € par mois, ce qui équivaut à une augmentation de quelques euros. Le plan Famille passe de 14,99 € à 17,99 € par mois.

Certains pays dAsie et dAmérique du Sud connaîtront également des hausses de prix similaires.

Remarque: Spotify propose également un niveau gratuit pris en charge par la publicité. Il permet à nimporte qui découter de la musique et des podcasts gratuitement. Les différents niveaux premium de Spotify suppriment les publicités et offrent moins de restrictions que le niveau gratuit. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de Spotify,consultez notre guide ici.

Les nouveaux abonnés Spotify verront la nouvelle tarification à partir du 30 avril 2021. Mais tous les abonnés Spotify existants aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe bénéficieront dune période de grâce dun mois avant daugmenter les prix. Cela signifie que les abonnés existants verront une augmentation à partir de la période de facturation de juin 2021.

Spotify devrait publier ses derniers résultats plus tard cette semaine, et nous nous attendons à ce que la société profite de ce moment pour fournir plus de détails sur les raisons pour lesquelles ses prix augmentent. Mais il convient de noter que Spotify a enregistré une perte de 125 millions deuros au cours de son dernier trimestre. ( Le revenu moyen par utilisateur a également chuté de 8% .) Cela dit, il a également révélé quil comptait désormais plus de 155 millions dabonnés , faisant de Spotify lun des plus grands services de streaming.

