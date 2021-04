Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a récemment annoncé quil sengageait dans des abonnements payants aux podcasts, et maintenant, le Wall Street Journal a affirmé que Spotify dévoilera sa propre plate-forme dabonnement aux podcasts payants dès "la semaine prochaine".

Il y aura des différences entre les systèmes Apple et Spotify. À savoir, Spotify ne facturerait pas de frais ni ne prendrait une part de chaque abonnement. Les podcasteurs pourront définir leurs propres prix, et les personnes utilisant lapplication iOS de Spotify seront dirigées vers un site Web pour terminer la transaction, évitant ainsi la part par défaut dApple des transactions App Store. Nous soupçonnons Apple de contester cette solution de contournement.

Le moment de lannonce de Spotify nest probablement pas une coïncidence, mais il y a des mois que le service envisage de lancer une offre de podcast par abonnement qui ninclut pas laccès à son abonnement musical premium. Moyennant des frais mensuels, le service de podcast donnerait accès à des émissions originales et à des épisodes exclusifs. Il aurait été détaillé dans une enquête menée par Spotify .

Lenquête a mentionné quatre plans de podcast dabonnement, commençant à 3 $ et allant jusquà 8 $ par mois. Le niveau le moins cher vous permettrait découter des "interviews et épisodes exclusifs" sans publicité de la plate-forme Spotify. Le niveau le plus cher vous permettrait de diffuser du «contenu original de haute qualité» et daccéder rapidement aux épisodes sans publicité de la plate-forme Spotify.

Spotify a également investi dans le podcasting au cours des deux dernières années, comme en acquérant des producteurs de podcast tels que Gimlet, Parcast et The Ringer. Il a également signé des accords avec Michelle Obama, Kim Kardashian West et Joe Rogan.

