Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Spotify déploie une invite mains libres - `` Hey Spotify - qui permet aux utilisateurs de rechercher la plate-forme de streaming par la voix.

À ce stade, la nouvelle fonctionnalité ne semble se diriger que vers les smartphones Android, Spotify envoyant des notifications aux appareils les encourageant à configurer le mot de réveil pour les commandes vocales.

Repérés pour la première fois par GSMArena, les utilisateurs de Spotify peuvent suivre cette notification ou activer manuellement `` Hey Spotify via les paramètres de lapplication. Ensuite, une fois activée, la recherche vocale via linvite sera disponible, mais uniquement lorsque lapplication est ouverte et que lécran de lappareil est allumé.

Bien sûr, cela signifie que ceux qui activent la fonctionnalité verront Spotify écoutant la phrase en arrière-plan.

Spotify souligne également que ceux qui acceptent dutiliser la fonctionnalité lui permettent de continuer à enregistrer et à transcrire les recherches, bien quil ne commencera à enregistrer quaprès avoir entendu le mot de réveil.

Cest déjà le cas pour les utilisateurs de Spotify Premium qui utilisent la fonctionnalité de recherche vocale manuelle, le nouveau mot de réveil mains libres ajoutant simplement un autre élément à la pratique existante.

Outre les problèmes de confidentialité potentiels pour les utilisateurs activant la recherche vocale de Spotify, il est également juste de se demander à quel point cet ajout est vraiment utile, étant donné que dautres assistants vocaux peuvent déjà se connecter à lapplication (et le faire lorsquelle nest pas ouverte).

Pour ceux qui conduisent avec Spotify Car View ouvert, il offre un moyen alternatif de rechercher une chanson, un artiste, une liste de lecture ou un album, mais nous imaginons que la société a des ambitions plus élevées pour `` Hey Spotify et les données utilisateur quelle aidera à compiler.

En attendant, nous attendrons que la notification Spotify soit déployée sur nos appareils et nous détaillerons les étapes de configuration de `` Hey Spotify lorsque nous en saurons plus.

Écrit par Conor Allison.