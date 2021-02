Spotify HiFi vous apportera un son de meilleure qualité plus tard cette année

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Spotify HiFi est le service audio de qualité supérieure de Spotify, dont les rumeurs sont longues. Il commencera à se déployer dans certains pays (donc pas tous) où Spotify a un service plus tard cette année.

Comme dautres services tels que Tidal HiFi ou Amazon Music HD, Spotify HiFi fournira des flux en qualité CD sans perte. Ce sera une mise à niveau pour les abonnés Spotify Premium, donc vraisemblablement un niveau `` super premium au-dessus de labonnement premium existant.

Tout comme les abonnements rivaux, il sagira probablement dun coût supplémentaire de 5 $ / 5 £ par mois, bien que Spotify nait pas parlé de coûts lors de son événement StreamOn où il a lancé le nouveau service. Nous ne savons pas non plus comment cela fonctionnera avec dautres niveaux dabonnement tels que Spotify Family ou Duo.

Spotify a ajouté: "Le streaming de musique de haute qualité est toujours lune des nouvelles fonctionnalités les plus demandées par nos utilisateurs." Il a également parlé de la compatibilité avec Spotify Connect et a ajouté que "nous travaillons avec certains des plus grands fabricants denceintes au monde pour rendre Spotify HiFi accessible au plus grand nombre de fans possible via Spotify Connect."

Spotify a également demandé à Billie Eilish de faire une jolie petite vidéo de verrouillage. Billie a déclaré: "Un son de haute qualité signifie plus dinformations, il y a des choses que vous nentendrez pas si vous navez pas un bon système audio. Cest vraiment important simplement parce que nous faisons de la musique que [nous] voulons être entendue comme elle. a été fait."

Le nouveau service mettra à nouveau le modèle dabonnement de Spotify sous les feux de la rampe - le Parlement britannique enquête actuellement sur léconomie de la musique en streaming , alors quil augmentera à nouveau la barre contre ses principaux rivaux - en particulier Apple (dont il sest plaint à la Commission européenne) et Amazone.

Écrit par Dan Grabham.