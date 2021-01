Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Spotify a annoncé que son application pour les jeunes auditeurs, Spotify Kids, devient un peu plus sophistiquée, avec lajout de listes de lecture partagées, pour permettre aux parents de partager plus facilement ce que leurs enfants écoutent et de créer des listes de lecture pour eux.

Cela permet essentiellement à vos enfants davoir un laissez-passer pour écouter des trucs qui ne figureraient peut-être pas sur la liste daudio pré-approuvée pour enfants de Spotify Kids, mais avec vous, le parent, positionné comme le videur pour approuver ce qui entre.

Lexplication de Spotify sur la raison pour laquelle il ajoute cette fonctionnalité est essentiellement que cela permettra aux parents de partager plus facilement leurs plus grandes passions musicales avec leurs enfants, sans compter sur Spotify pour avoir approuvé des albums donnés pour les jeunes auditeurs.

Le processus est simple: sur votre compte familial, créez une liste de lecture comme vous le feriez normalement. Ensuite, sur lapplication Spotify Kids de votre enfant, accédez à la section protégée par code PIN de lapplication et sélectionnez les listes de lecture auxquelles vous souhaitez quil puisse accéder. Confirmez votre choix sur le pop-up et vous êtes absent.

Cest un excellent petit ajout à Spotify Kids, qui a été lancé en 2019 mais qui sest lentement étoffé depuis lors.

Écrit par Max Freeman-Mills.