Spotify pourrait bientôt ajouter la prise en charge de la lecture de musique locale

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Spotify ajoute souvent de nouvelles mises à jour à son application pour rendre nos expériences découte plus agréables. Une chose qui manquait malheureusement est la possibilité de lire facilement la musique que vous avez déjà sur votre téléphone. Il semble que cela pourrait bien changer à un moment donné dans un proche avenir.

Le super détective de code Jane Manchun Wong a découvert des indices selon lesquels Spotify pourrait bien fonctionner sur la lecture dappareils locaux pour Android.

Spotify travaille enfin sur la prise en charge des fichiers locaux sur lappareil pour Android!



Plus besoin de le synchroniser depuis votre bureau: D pic.twitter.com/fVKiFAyxbs - Jane Manchun Wong (@wongmjane) 6 décembre 2020

Il semble que cette fonctionnalité vous permet de synchroniser votre musique locale et de pouvoir la lire sans avoir besoin dune connexion Internet active. Si et quand cette fonctionnalité apparaît, vous devrez simplement accéder aux paramètres et cliquer pour afficher les fichiers de lappareil. Lapplication doit ensuite analyser votre téléphone à la recherche de fichiers musicaux et vous permettre de les lire facilement.

Il nest pas clair si cela sera disponible pour les utilisateurs gratuits et premium .

Cest lune des nombreuses mises à jour apparaissant dans lapplication. Dautres ont inclus lapparition d histoires de style Instagram dans lapplication, des changements de podcast et plus encore . Il y a donc certainement de quoi garder les choses intéressantes.

Écrit par Adrian Willings.