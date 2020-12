Maintenant, Spotify a également une fonction dhistoires

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il semble quaucune idée ne soit originale, de plus en plus dapplications ajoutant une fonctionnalité dhistoires de type Snapchat pour donner aux utilisateurs un accès rapide au contenu vidéo court. Twitter la récemment fait avec la nouvelle fonctionnalité Fleets et il semble maintenant que Spotify fasse de même.

Spotify nest pas le candidat le plus évident pour une fonctionnalité de style dhistoires. La plupart des autres applications sont des sites de réseaux sociaux où le contenu est régulièrement digéré et partagé, mais peut-être que lentreprise essaie de rendre les choses plus intéressantes.

Ouvrez lapplication et trouvez un album ou une liste de lecture approprié et vous êtes accueilli par loption "Appuyez pour voir lhistoire". En cliquant dessus, vous serez accueilli par un style de contenu familier qui comprend de courts extraits vidéo de divers artistes de premier plan. Comme dhabitude, vous pouvez ensuite appuyer à gauche ou à droite pour parcourir les différentes histoires.

La nouvelle fonctionnalité dhistoires semble ne safficher que pour un certain nombre dalbums et de listes de lecture pour le moment, vous ne la verrez donc que si vous êtes au bon endroit. Nous lavons espionné sur la playlist Christmas Hits , mais imaginez quil y en aura plus à lavenir. Cela pourrait être un moyen intéressant de voir plus de contenu de vos artistes préférés ou den savoir plus sur la musique que vous écoutez.

Écrit par Adrian Willings.