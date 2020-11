Spotify envisage-t-il un service de podcast basé sur un abonnement?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Spotify envisage peut-être de lancer un service de podcast basé sur un abonnement qui ninclut pas laccès à son abonnement musical premium.

Moyennant des frais mensuels, le service de podcast offrirait laccès à des émissions originales et à des épisodes exclusifs. Il aurait été détaillé dans une enquête de l application Spotify , selon Andrew Wallenstein , président de Varietys Intelligence Platform. Lenquête a mentionné quatre plans de podcast dabonnement, commençant à 3 $ et allant jusquà 8 $ par mois. Le niveau le moins cher vous permet découter des "interviews et épisodes exclusifs" sans publicité de la plate-forme Spotify.

Le niveau le plus cher, cependant, vous permettrait de diffuser du «contenu original de haute qualité» et dobtenir un accès anticipé aux épisodes sans publicité de la plate-forme Spotify.

On dirait que le plan de podcast premium serait sans publicité et un mélange de contenu supplémentaire exclusif à des prix compris entre 3 et 8 $. pic.twitter.com/ArK8xYg0CM - Andrew Wallenstein (@awallenstein) 6 novembre 2020

Tout cela pourrait être hypothétique, remarquez. Les représentants de Spotify ont déjà publié des déclarations pour dire quil mène régulièrement des enquêtes qui ne servent que d "enseignements importants". En dautres termes, il veut que vous pensiez quil teste les eaux. Mais la société a investi dans le podcasting au cours des deux dernières années, comme en acquérant des producteurs de podcast tels que Gimlet, Parcast et The Ringer. Il a également signé des accords avec Michelle Obama, Kim Kardashian West et Joe Rogan.

Ajoutez tout cela et il semble que Spotify voit un avenir où les podcasts ne sont pas gratuits.

Écrit par Maggie Tillman.