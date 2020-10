Comment créer une playlist collaborative sur Spotify

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Spotify propose une fonctionnalité de liste de lecture collaborative qui permet dinviter facilement dautres personnes à rejoindre une liste de lecture et à y ajouter des pistes. Voici tout ce que vous devez savoir sur les listes de lecture collaboratives sur Spotify , y compris comment en créer une.

Spotify dit quavec sa fonction de playlist collaborative, vous et les autres utilisateurs de Spotify pouvez "faire équipe pour créer la playlist ultime".

Vous pouvez rendre lune de vos listes de lecture Spotify collaborative, simplement en laissant vos amis ajouter, supprimer et réorganiser les pistes. Et, grâce à une nouvelle mise à jour de la fonctionnalité, vous pouvez même voir tous ceux qui contribuent à la playlist via leurs avatars dutilisateurs dans len-tête de la playlist.

Spotify a déclaré que chaque piste ou épisode ajouté à la liste de lecture collaborative affichera lavatar de la personne qui la ajouté.

Pour créer une playlist collaborative sur Spotify, procédez comme suit:

Ouvrez la dernière version de lapplication mobile Spotify. Appuyez sur votre bibliothèque. Appuyez sur Playlists et sélectionnez une playlist que vous avez créée. Appuyez sur le bouton Ajouter un utilisateur. Appuyez sur Rendre collaboratif. Partagez la playlist avec vos amis sur Spotify.

Ouvrez Spotify. Dans le panneau de gauche, cliquez avec le bouton droit sur une liste de lecture. Sélectionnez Liste de lecture collaborative. Partagez la playlist avec vos amis.

Vous ne pouvez inviter des personnes à collaborer que sur une playlist que vous avez créée. (La liste de lecture aura une icône de cercle pour indiquer si elle est collaborative.)

Consultez la page FAQ de Spotify pour plus de détails.

Écrit par Maggie Tillman.