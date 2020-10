Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Spotify a lancé un service de fitness gratuit, appelé Pumped, qui propose des entraînements guidés par intervalles à haute intensité.

Spotify Pumped permet aux utilisateurs de Spotify non existants et existants de créer des entraînements HIIT personnalisés gratuits, exprimés par "de grands noms de podcast et une bande sonore de votre artiste préféré", selon Spotify. Les gymnases étant fermés pendant la majeure partie de 2020, Spotify a déclaré quil était prouvé que les gens sentraînaient davantage à domicile, car plus de 385000 listes de lecture dentraînement ont été créées ou ajoutées jusquà présent cette année. Il est donc proposé avec Pumped, afin que vous puissiez créer votre propre entraînement musical.

Chaque session HIIT durera entre 7 et 21 minutes et sera guidée par des entraîneurs qui vous montreront comment faire des fentes, des squats, des pompes et des burpees.

Pour commencer, procédez comme suit:

Accédez à ce site Web Spotify Pumped. Cliquez ou appuyez sur le bouton Lets Hiit It. Répondre aux questions à lécran: Sélectionnez votre espace dentraînement

Sélectionnez votre genre de musique préféré

Sélectionnez votre propre coach de célébrités Spotify pour garder votre motivation élevée. Connectez-vous à votre compte Spotify si vous en avez un (facultatif). Sélectionnez « Démarrer lentraînement » pour commencer la liste de lecture dentraînement.

Il se déploie dabord au Royaume-Uni et en Irlande.

Les formateurs de célébrités proviennent de certains des meilleurs podcasts de Spotify, notamment:

Vous remarquerez quaucun dentre eux nest formateur professionnel. Ce sont des hôtes de podcast.

Oui. Vous navez même pas besoin dun compte Spotify pour lutiliser.

Oui, mais il ne propose que des entraînements de base dirigés par des podcasteurs.

Noubliez pas que cest un service gratuit et que vous ne pouvez choisir que parmi neuf genres musicaux, comme la pop, le métal et le jazz. Il est également actuellement basé sur un navigateur, fonctionnant à la fois sur les téléphones et les ordinateurs portables, tandis que Peloton est disponible avec ses propres produits et via une application disponible sur de nombreuses plates-formes.

Consultez notre guide détaillé sur Spotify et son fonctionnement.

Écrit par Maggie Tillman.