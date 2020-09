Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Spotify est arrivé sur lApple Watch il y a près de deux ans et il a fallu tout ce temps au service pour enfin commencer à tester les capacités de streaming.

Selon iPhone-Ticker.de (via Google Translate ), lapplication Spotify Apple Watch teste la prise en charge du streaming avec certains utilisateurs. Lapplication, lancée en novembre 2018, offre la prise en charge de Siri et dautres fonctionnalités de type télécommande pour liPhone. Cependant, il manquait notamment de fonctionnalités premium, notamment la prise en charge du streaming audio et de la lecture hors ligne. Cela pourrait cependant changer, car les utilisateurs auraient commencé à voir le streaming en direct pour leurs montres Apple.

Pour être clair, cela signifie que certains utilisateurs de Spotify peuvent désormais diffuser de la musique directement sur leur Apple Watch sans nécessiter de connexion à leur iPhone.

Les testeurs diffusent apparemment sur LTE ou Wi-Fi et via le haut-parleur intégré de leur portable - pas seulement des écouteurs Bluetooth. Les testeurs ont noté sur Reddit quils voyaient une icône bleue dans lapplication, ce qui indique que la fonctionnalité de streaming est en version bêta. Cela signifie quil ne sera probablement pas mis en ligne pour tous les utilisateurs dApple Watch à ce stade. Un utilisateur dApple Watch a déclaré à iPhone Ticker que licône bêta était apparue sur leur Apple Watch Series 3 compatible cellulaire vers le 12 septembre.

Nous avons contacté Spotify pour savoir quand et sil déploiera le support de streaming à tout le monde. Nous espérons le plus tôt possible.

Une attente de deux ans est suffisante.

Écrit par Maggie Tillman.