Spotify travaille peut-être sur une fonctionnalité de karaoké

(Pocket-lint) - La nouvelle est apparue récemment que Twitch Sings devrait fermer à partir du 1er janvier 2021. Pour les fans de karaoké en ligne, cest sans aucun doute une déception. Twitch dit quil travaille sur "... des outils et des services qui aideront à soutenir et à développer toute la communauté musicale sur Twitch." mais que faites-vous en attendant?

Eh bien, Spotify pourrait venir à la rescousse. La super détective Internet, Jane Manchun Wong , a découvert des indices selon lesquels Spotify pourrait travailler sur son propre mode karaoké dans lapplication.

Spotify travaille sur le mode karaoké



le niveau vocal est réglable pic.twitter.com/apeIlETAQs - Jane Manchun Wong (@wongmjane) 7 septembre 2020

Cela inclut la possibilité de choisir votre propre chanson, dajuster les niveaux vocaux et, bien sûr, de voir les paroles appropriées pour la mélodie. Il est difficile de ne pas avoir limpression dêtre Rick-Rolled basé sur le choix de la chanson de Wong, mais si cela se concrétise, ce sera certainement une mise à jour impressionnante du service de streaming musical.

Sadressant à NME , comme la déclaré le porte-parole de Spotify:

"Chez Spotify, nous effectuons régulièrement un certain nombre de tests dans le but daméliorer notre expérience utilisateur. Certains de ces tests finissent par ouvrir la voie à notre expérience utilisateur plus large et dautres ne servent quà un apprentissage important."

Bien sûr, ce nest pas une confirmation officielle que le mode arrive, mais ce serait certainement un excellent ajout.

Écrit par Adrian Willings.