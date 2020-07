Spotify facilite la recherche de podcasts que vous pourriez apprécier

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Spotify a annoncé quil déploie désormais des données sur les podcasts les plus populaires et les plus tendances, ce qui devrait faciliter la recherche de podcasts populaires à écouter.

Les palmarès Top Podcasts et Trending Podcasts bien nommés promettent de mettre en évidence les "derniers et meilleurs" podcasts que les gens apprécient et vous devriez le faire aussi.

Ces graphiques présentent les podcasts les plus populaires de votre région en fonction du nombre de personnes qui les écoutent.

Dans certains pays, ces données de podcast seraient encore plus précises, les meilleurs podcasts étant également séparés par catégorie. Donc, si vous êtes au Brésil, au Royaume-Uni, en Australie, en Allemagne, au Mexique ou en Suède, vous devriez pouvoir trouver facilement les podcasts les plus populaires de votre genre préféré.

Sinon, les principaux graphiques de podcasts, qui sont censés être disponibles dans 26 régions, afficheront les 200 meilleurs podcasts avec des graphiques de tendances montrant les 50 premiers podcasts en augmentation rapide.

Pour trouver les graphiques de podcast , cliquez pour parcourir les podcasts dans lapplication et vous devriez voir les différents graphiques là-bas.

Si vous êtes un podcaster, vous serez également ravi dapprendre que Spotify pour Podcasters bénéficie également dune mise à niveau . Si votre podcast commence à faire laffaire, vous serez averti via le tableau de bord, avec des informations sur votre position dans les graphiques, dans quelle région vous vous comportez bien et avec la possibilité de partager votre succès.