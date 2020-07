Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Vous aimez faire exploser quelques morceaux pour vous garder motivé pendant que vous vous entraînez? Vous en avez assez de la même vieille musique et avez besoin de quelque chose de nouveau? Spotify est là pour vous aider.

La société a publié un outil pour vous aider à créer de nouvelles listes de lecture basées sur quelques critères simples. Entrez la durée de votre entraînement, sélectionnez une liste de types (yoga, course à pied, vélo, cardio, haltérophilie, etc.), choisissez quelques-uns de vos genres préférés et "lambiance" que vous recherchez et cliquez pour créer votre liste de lecture.

Soundtrack Your Workout , comme on lappelle, vous permet de modifier toutes sortes de paramètres avant de créer la liste de lecture.

Vous pouvez même sélectionner des listes de lecture en fonction de ceux avec qui vous travaillez. Que ce soit seul, avec un partenaire ou avec votre animal de compagnie.

Il y a même une option pour personnaliser la liste de lecture en fonction de lentraînement à distance avec un ami / partenaire sur Internet.

Ces listes de lecture dentraînement peuvent inclure des podcasts ou de la musique et peuvent être personnalisées par ambiance. Que vous ayez besoin de quelque chose de «totalement zen» ou un peu plus de motivation avec un thème «gonflé».

Comme vous vous en doutez, les listes de lecture Soundtrack Your Workout sont basées sur ce que vous choisissez ici avec un tableau de bord sain de votre historique découte pour vous assurer dobtenir des morceaux que vous êtes tenu dapprouver.

Bien que Spotify propose déjà de nombreuses listes de lecture dentraînement pré-faites , cet outil personnalisé est idéal pour créer autant de listes de lecture différentes que vous le souhaitez en fonction de vos habitudes dexercice. Faites-en un pour une longue course, un autre plus court pour le cardio du matin et une liste de lecture optimisée pour votre séance de levage et vous êtes obligé de le casser.