Spotify Duo est un nouveau sous qui vous offre deux comptes Premium pour les couples

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Spotify Duo est un nouvel abonnement qui fait ses débuts sur Spotify - conçu pour les couples, il est à mi-chemin entre un seul abonnement Premium et la famille Spotify.

Le plan est clairement conçu pour encourager les couples à se surclasser et à profiter de plus de liberté au lieu de se débrouiller en partageant un compte Premium. Ou cela pourrait aussi être pour un parent et un enfant ou même deux frères et sœurs.

Les deux personnes doivent théoriquement vivre à la même adresse, mais les comptes Duo ont des connexions distinctes, donc il pourrait vraiment sagir de quelquun qui habite ailleurs à condition que les adresses de facturation soient les mêmes.

Le nouvel abonnement coûte 12,99 $ / 12,99 £, il se trouve donc en plein milieu des deux. Il est disponible à partir daujourdhui dans 55 pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni.

Pour les couples qui ont du mal à écouter la même musique ensemble en raison de goûts variés (en particulier dans la voiture!), Il existe une liste de lecture Duo Mix générée automatiquement qui est une combinaison de lécoute des deux personnes.

Les utilisateurs qui nont pas essayé Premium auparavant peuvent obtenir gratuitement le premier mois de Premium Duo, mais si vous avez déjà Premium, vous ne pouvez pas obtenir le mois gratuit. Vous pouvez cependant facilement mettre à niveau.