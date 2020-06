Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Dans sa dernière tentative de devenir votre source de référence pour les podcasts originaux, Spotify a annoncé un partenariat pluriannuel avec DC Comics et Warner Bros pour produire de nouveaux podcasts - ou séries audio narratives - mettant en vedette des personnages de DC Universe.

En outre, Spotify prévoit de sappuyer sur la "plus large collection de titres intemporels" de Warner Bros pour produire des émissions de podcasts encore plus autonomes. Spotify na divulgué aucune autre condition du partenariat, y compris quand les premiers podcasts seront diffusés, mais nous savons que Spotify lui-même ne gère pas les responsabilités de création et de production. Il soccupe de la distribution et du marketing.

Voici comment Spotify a décrit laccord:

"Warner Bros Digital Networks gérera les activités et la stratégie liées au partenariat. Le studio numérique de Warner Bros Television Group, Blue Ribbon Content, supervisera la relation créative et co-développera et produira la programmation en collaboration avec Spotify, qui sera responsable pour le marketing, la publicité et la distribution des spectacles exclusivement sur sa plateforme. "

Enfin, Spotify a déclaré que le partenariat ne se limitait pas à de nouveaux récits basés sur des personnages et des franchises existants dans le portefeuille de Warner Bros et DC; il comprend également une nouvelle programmation issue de la "propriété intellectuelle dorigine". Spotify a déclaré quil fournirait plus de détails sur ces "événements croisés" plus tard.

Gardez à lesprit que Spotify a récemment fait de grands pas dans lindustrie du podcasting, ayant acquis The Ringer et des droits de streaming exclusifs sur Joe Rogan Experience. Nous soupçonnons quil est impatient dintensifier ses efforts de podcasts étant donné que SiriusXM et Pandora ont récemment signé un accord avec Marvel pour produire une nouvelle série de podcasts originaux sur Wolverine, Hawkeye, Black Widow et Star-Lord.

