Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Lapplication Spotify Kids, lancée pour la première fois en octobre dernier, ajoute deux nouvelles fonctionnalités qui offrent aux parents plus de contrôle sur les comptes de leurs enfants.

Les parents peuvent désormais accéder à lhistorique découte de leur enfant, et ils peuvent même bloquer le contenu. Pour accéder à ces nouveaux paramètres dans Spotify Kids, accédez à la section «Grown Ups», puis sélectionnez lhistorique de compte de lenfant que vous souhaitez afficher. Vous pourrez voir leur historique découte complet dans ce domaine, y compris chaque chanson diffusée en continu dans lapplication au cours des trois derniers mois.

Dans cette même zone, vous pouvez sélectionner les chansons à bloquer. Appuyez simplement sur licône de bloc à côté de la piste. Vous devrez le faire pour le compte de chaque enfant, si vous le souhaitez. Vous pouvez débloquer une chanson à tout moment à partir de lhistorique découte ou de la section des pistes bloquées (appuyez sur licône rouge à côté de chaque piste).

Lapplication Spotify Kids se développe également au Japon et en Allemagne, la rendant disponible sur 14 marchés. Il comprend 8 000 chansons, histoires, livres audio et sons dans plus de 125 listes de lecture. Au lancement, il y a sept mois, il comptait 6 000 pistes. Lapplication est réservée aux enfants de trois ans et plus. Il a été publié pour iOS et Android et est disponible avec les plans Premium Family.

Tout le contenu disponible est adapté à lâge et il ny a pas dannonces sur la plateforme.