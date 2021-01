Que sont les codes Spotify et comment les utiliser?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Spotify a introduit les codes comme un moyen damener les utilisateurs à partager de la musique avec leurs amis et leur famille en 2017.

Les codes Spotify fonctionnent en générant un code unique dune piste, dun album ou dune playlist que vous souhaitez partager. Quelquun dautre peut alors scanner ce code et être instantanément dirigé vers la musique afin de pouvoir écouter la même chose.

Comment cela fonctionne-t-il exactement et que devez-vous faire pour utiliser les codes Spotify? Laissez-nous vous expliquer.

Un code Spotify est un code unique à la plate-forme de diffusion de musique de Spotify. Cela fonctionne de la même manière quun code QR, mais semble complètement différent.

Chaque piste, artiste, album et playlist peut avoir son propre code Spotify, il ny a donc aucune limite à ce que vous pouvez partager.

Les codes Spotify sont disponibles pour les abonnés gratuits et Premium. Pour générer un code pour quelque chose que vous souhaitez partager, vous devez cliquer sur les trois points à côté de licône du cœur sur tout ce que vous souhaitez partager. Tous les albums, pistes, listes de lecture et artistes ont ce bouton en option.

Une fois que vous avez cliqué sur les trois points, vous verrez alors les options telles que télécharger (si vous êtes un abonné Premium), partager, comme. En haut avec lillustration cependant, vous verrez un code Spotify en dessous.

Une fois que vous avez accédé au code du contenu que vous souhaitez partager, cliquez sur le code pour lagrandir. Si vous êtes avec la personne avec laquelle vous souhaitez partager le contenu, elle peut scanner le code directement depuis son application Spotify. Vous pouvez également enregistrer limage sur vos photos, afin de pouvoir lenvoyer à quelquun dautre pour quil souvre dans lapplication Spotify.

Pour numériser un code, utilisez le bouton de lappareil photo à droite de la barre de recherche dans lapplication Spotify. Appuyez sur "Scan", acceptez les autorisations pour Spotify pour accéder à votre caméra. Vous pourrez alors numériser lœuvre dart à partir de lappareil de quelquun dautre.

Si vous avez reçu une image, vous pouvez appuyer sur "Sélectionner à partir de photos". Trouvez limage dans votre bibliothèque, ouvrez-la, appuyez sur "Choisir" et Spotify vous emmènera à tout ce quelle a été partagé avec vous.

Les codes Spotify ne doivent pas seulement provenir de quelquun dautre. Les artistes, les maisons de disques et les marques peuvent imprimer des codes sur des panneaux publicitaires et des affiches promotionnelles et vous pouvez les numériser exactement de la même manière.

Écrit par Max Langridge. Édité par Britta O'Boyle.