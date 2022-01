Qu'est-ce que Spotify et comment ça marche ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Spotify est un service de streaming musical numérique qui vous donne accès à des millions de chansons, de podcasts et de vidéos d'artistes du monde entier, comme Apple Music .

Spotify séduit immédiatement car vous pouvez accéder gratuitement au contenu en vous inscrivant simplement à l'aide d'une adresse e-mail ou en vous connectant à Facebook . Si vous n'aimez pas les frais d'abonnement mensuels pour Spotify Premium, ou si vous voulez simplement vous y mettre et le tester, il est facile de commencer et il n'y a aucun engagement.

Vous pouvez découvrir les principales différences entre Spotify Free et Premium dans notre fonctionnalité distincte, mais en résumé, la version gratuite est financée par la publicité, tout comme les stations de radio. La version gratuite de Spotify est accessible sur PC, ordinateur portable et téléphone mobile, mais le service complet nécessite un abonnement Spotify Premium.

Pour commencer à écouter de la musique sur Spotify, rien de plus simple :

Visitez le site Web de Spotify et inscrivez-vous . Nous vous recommandons de vous inscrire sur Facebook si vous avez un compte, car cela vous permettra de trouver et de suivre plus facilement des amis, de voir ce qu'ils écoutent et de partager des chansons avec eux. Choisissez un niveau d'abonnement . Nous vous recommandons d'opter pour Spotify Premium car il vous donne accès à plus de fonctionnalités, est plus flexible et se connectera à plus d'appareils. Téléchargez et installez l'application gratuite Spotify. Il existe des versions pour les téléphones de bureau et iPhone/iPad et Android . Connectez-vous à votre compte sur ces appareils et écoutez.

La configuration de base est assez simple, mais Spotify offre beaucoup plus une fois que vous vous y plongez et il devient plus intelligent au fur et à mesure que vous écoutez.

Oui et non. Avec Spotify Premium, vous pouvez configurer la musique pour qu'elle soit disponible "hors ligne", mais ce n'est pas la même chose que de télécharger de la musique au sens traditionnel du terme. Par exemple, vous ne pouvez pas essayer de jouer avec le système en téléchargeant un album puis en annulant votre abonnement à une date ultérieure. Et vous ne pouvez pas télécharger les pistes pour les graver sur un CD ou les copier sur d'autres appareils.

L'idée du mode hors ligne de Spotify est de vous permettre d'accéder à votre musique préférée lorsque vous essayez d' enregistrer des données mobiles ou que vous voyagez dans un endroit où l'accès à Internet peut ne pas être facile.

Avec Spotify Premium, vous pouvez avoir jusqu'à 10 000 chansons disponibles à écouter hors ligne sur jusqu'à cinq appareils différents. Le téléchargement de chansons, d'albums ou de listes de lecture sur Spotify est également simple, ce qui est génial. Basculez simplement la bascule à côté de Télécharger sur l'album que vous souhaitez télécharger pour l'écouter hors ligne. Sinon, cliquez sur les trois points en haut à droite et cliquez sur "Télécharger".

La quantité de données que Spotify gravera dépendra de la qualité de diffusion que vous choisissez - plus à ce sujet dans une minute. Ceci est un guide approximatif de la quantité de données que Spotify recevra :

Une heure de lecture de musique utilisera environ 50 Mo de données lorsque la qualité est réglée sur « normale ».

En qualité normale, vous pouvez écouter environ 24 heures de musique pour environ 1 Go de données.

En haute qualité, 1 Go sera utilisé en moins de 15 heures.

Avec une qualité extrême, vous utiliserez 1 Go de données en 7 heures.

Vous utiliserez beaucoup plus de données avec la lecture vidéo.

Vous pouvez vérifier et modifier la qualité du streaming et du téléchargement de chansons à l'aide de données mobiles dans les paramètres de votre appareil.

Il existe quatre niveaux différents de qualité de streaming pour Spotify. Le streaming est entièrement réalisé au format Ogg Vorbis et utilise les débits suivants pour chacun des niveaux de qualité :

Faible à 24kbps

Flux normaux à 96kbps

Élevé à 160 kbps

Flux très élevés à 320kbps

Le niveau de qualité que vous utilisez dépendra de vos préférences et de vos choix concernant l'utilisation des données, mais il convient de noter que Very High n'est disponible que pour les abonnés Spotify Premium. De plus, avec le lecteur Web, les utilisateurs gratuits de Spotify n'ont accès qu'à une qualité de 128 kbit/s contre 256 kbit/s pour les utilisateurs premium.

En vous inscrivant à Spotify avec Facebook ou en vous connectant à votre compte Facebook à une date ultérieure, vous pourrez facilement trouver et suivre vos amis et voir ce qu'ils écoutent. Le flux d'activité est affiché sur le côté droit du logiciel de bureau et est un excellent moyen de retrouver des amis qui écoutent la même musique que vous ou de se moquer d'eux pour leur dernière session ABBA.

Vous pouvez également utiliser la fonction de recherche dans l'application pour trouver des amis. Rendez-vous dans votre profil dans les paramètres et appuyez sur le bouton "Trouver des amis", qui vous permettra de trouver et de suivre plus d'amis ou d'artistes.

Si vous n'êtes pas sur Facebook ou que vous ne souhaitez pas connecter votre compte Facebook à Spotify, vous pouvez toujours trouver et suivre des amis, cela peut être un peu plus difficile dans certains cas.

Selon Spotify, la meilleure façon de trouver et de suivre un ami est d'utiliser le champ de recherche sur le client de bureau et d'utiliser ce format :

spotify:utilisateur:NOM D'UTILISATEUR

Copiez ceci et remplacez USERNAME par le nom de votre ami. Si cela ne fonctionne pas, demandez à votre ami de copier son lien de profil directement à partir de sa page de profil et de vous l'envoyer. Vous pouvez également leur demander s'ils peuvent partager l'une de leurs listes de lecture publiques avec vous. S'ils ont créé la liste de lecture, leur nom d'utilisateur est contenu dans l'URL sous la forme d'un nombre :

https://open.spotify.com/user/1149074494/playlist/0sBC03hIa7vrUSUeX8S8KY

Vous pouvez soit utiliser ce numéro pour les trouver, soit cliquer sur leur nom dans la liste de lecture pour les suivre. Pour des conseils plus détaillés sur la recherche d'amis sur Spotify, consultez le didacticiel officiel de Spotify .

Créer une liste de lecture est aussi simple que de cliquer avec le bouton droit sur une chanson et de cliquer sur "Ajouter à la liste de lecture" ou de cliquer sur les trois points à côté d'une chanson sur l'application. Saisissez vos chansons préférées et collez-les dans une liste de lecture pour votre plaisir d'écoute personnel. Une fois que vous aurez commencé, vous découvrirez bientôt que vous suivez des listes de lecture créées par des amis ou organisées par des artistes.

Spotify est aussi intelligent, plus vous écoutez, plus il apprend le genre de musique que vous aimez et cela a un impact sur la musique qu'il vous présentera à l'avenir. Lorsque vous explorez la section "Accueil" de l'application, vous trouverez un certain nombre de recommandations basées sur vos choix d'écoute récents. Cela inclut des artistes similaires à ceux que vous avez déjà écoutés, ainsi que vos listes de lecture " Discover Weekly ", " Release Radar ", " Top Songs of [year] " et " Family Mix ", entre autres.

"Discover Weekly" est une liste de lecture qui est automatiquement mise à jour par Spotify chaque lundi et comprend un certain nombre de chansons différentes en fonction de ce que vous avez écouté récemment.

"Release Radar" est une sélection de nouveaux morceaux d'artistes que vous suivez. Il convient de noter ici que si vous suivez vos musiciens préférés, vous recevrez également des notifications et des mises à jour lorsqu'ils publieront de nouveaux contenus.

"Family Mix" combine la musique écoutée par n'importe qui dans un abonnement Premium for Family et vous pouvez choisir entre Chill ou Upbeat.

"Les meilleures chansons de [année] sont toutes les chansons que vous avez le plus aimées l'année précédente.

Pour découvrir de nouvelles musiques, vous pouvez soit appuyer sur l'onglet « Accueil » où vous trouverez de nombreuses options, soit accéder à l'onglet « Rechercher » pour rechercher de nouveaux contenus par catégorie et genre. Ce sont d'excellentes façons de découvrir de nouvelles musiques qui sont similaires à vos goûts actuels, mais que vous n'auriez peut-être pas écoutées autrement.

En septembre 2021, Spotify a publié une mise à jour astucieuse de son application mobile pour vous aider à mettre à niveau vos listes de lecture. Enhance est un bouton sur lequel vous pouvez appuyer et qui se trouve en haut de vos listes de lecture. Appuyez sur le bouton pour étoffer la liste de lecture avec des chansons supplémentaires dans le même sens. Personnalisez les recommandations musicales en fonction de vos habitudes d'écoute actuelles.

Le bouton d'amélioration ajoute des chansons supplémentaires à votre liste de lecture, entrecoupées de celles déjà ajoutées par vous-même. Vous obtiendrez une chanson supplémentaire après deux de vos propres pistes avec un maximum de 30 supplémentaires ajoutées à votre liste de lecture.

Si vous aimez ce que vous voyez, vous pouvez cliquer sur le bouton plus pour ajouter chaque piste de façon permanente. Si vous n'êtes pas fan des ajouts, vous pouvez cliquer à nouveau sur Améliorer et cela supprimera ce qui a été ajouté comme un bouton d'annulation. Enhance est en cours de déploiement dans plusieurs régions, si vous ne le voyez pas maintenant, vous le devriez à l'avenir.

L'un des avantages évidents de Spotify est que si vous l'utilisez sur votre téléphone, vous pouvez vous connecter à une multitude d'appareils Bluetooth différents et diffuser votre contenu de cette façon. Qu'il s'agisse d'un récepteur audio domestique, d'une unité principale dans votre voiture, d'un casque Bluetooth ou d'une enceinte connectée Bluetooth, les possibilités sont nombreuses. Avec Spotify Premium, vous pouvez également profiter de Spotify Connect.

Spotify Connect vous permet de jouer votre musique via une variété de différents appareils connectés au Wi-Fi, y compris tout, des haut-parleurs Wi-Fi à votre téléviseur, Amazon Echo , Google Home, Chromecast , PC et bien plus encore.

C'est génial car cela signifie que vous pouvez écouter votre musique dans plus d'endroits et avec plus d'appareils. Il vous offre également le choix de la façon dont vous contrôlez la musique diffusée sur votre compte Spotify. Par exemple, si vous diffusez sur les haut-parleurs de votre salon à l'aide de votre téléphone, vous pouvez l'utiliser comme télécommande pour régler le volume, changer de piste ou créer une liste de lecture de fête tout en écoutant.

Si vous êtes l'heureux propriétaire d'un haut-parleur pour maison intelligente comme Google Home ou Amazon Echo, écouter vos morceaux préférés sur Spotify est également un jeu d'enfant. Tout ce que vous avez à faire est de configurer Spotify comme service de musique principal dans l'application appropriée, puis d'utiliser votre voix pour commander aux haut-parleurs de jouer ce que vous voulez.

Si vous possédez plusieurs appareils, vous pouvez également profiter de la fonctionnalité audio multi-pièces pour diffuser des morceaux Spotify dans toute votre maison. Connecter et créer des groupes pour ces appareils, puis diffuser de la musique ou une liste de lecture à ces groupes avec votre voix est une affaire simple et l'un des points forts de la possession d'un haut-parleur intelligent alimenté par l'IA.

Spotify a apparemment effectué des recherches et a découvert qu'un grand pourcentage de propriétaires d'animaux jouent spécifiquement des airs pour leurs animaux de compagnie.

Pour aider à créer l'expérience d'écoute parfaite pour les propriétaires d'animaux, la société a créé un outil pour vous aider à créer une liste de lecture d'animaux . Pour commencer, c'est aussi facile :

Visitez le mini-site Spotify Playlist Connectez-vous à votre compte Cliquez pour choisir votre animal de compagnie qu'il soit chien, chat, iguane, hamster ou oiseau Choisissez une humeur et ajoutez des informations sur votre animal de compagnie Ajouter son nom Cliquez pour créer la playlist et commencer à écouter

Ces listes de lecture centrées sur les animaux sont basées sur vos préférences musicales, ne répondant qu'à l'humeur et à la disposition de votre animal.

Spotify Kids est une application spécialement conçue pour les jeunes enfants faisant partie d'un foyer disposant déjà d'un forfait Spotify Premium.

Cette application s'adresse aux enfants à partir de trois ans et est conçue pour être « sûre » et privée également. Comme vous vous en doutez, la musique ici est plus interactive avec des chansons à chanter, des bandes sonores de films et même des histoires.

Le contenu d'écoute sur cette application comprend également des morceaux sélectionnés avec soin par une équipe d'éditeurs dédiée pour assurer une excellente écoute à vos tout-petits.

L'application est également conçue pour être adaptée aux enfants afin de la rendre attrayante et conviviale.

Il est toujours en cours de déploiement, mais est disponible dans plusieurs régions, dont l'Argentine, le Brésil, le Mexique, le Royaume-Uni, l'Australie, le Danemark, la Suède, la Nouvelle-Zélande et plus encore. Comme l'application principale de Spotify, Spotify Kids est également disponible pour les appareils Android et iOS .

Spotify Stations est une autre application distincte disponible au téléchargement avec l'application Spotify principale.

Stations est destiné à donner aux auditeurs un accès facile à des listes de lecture organisées et une expérience plus proche de la radio. Il est également conçu pour créer une expérience d'écoute qui fait également des stations basées sur vos habitudes d'écoute.

Comme Spotify Kids, Stations est disponible pour les appareils iOS et Android .

Spotify se présente sous deux formes principales : gratuit et Premium. Spotify Premium coûte 9,99 £ / 9,99 $ par mois, ce qui inclut l'accès à des fonctionnalités telles que le streaming sans publicité, les sauts illimités, le streaming de qualité extrême et Spotify Connect.

Si plusieurs personnes dans votre maison utilisent Spotify, vous pouvez envisager Premium for Family, qui permet à jusqu'à six personnes d'accéder à leur propre compte Spotify unique sous une seule facture. Tous les utilisateurs doivent vivre à la même adresse, ce n'est donc pas un forfait pour inclure vos amis, mais c'est un bon moyen de partager le coût.

À 14,99 £ / 14,99 $, Premium for Family n'est pas trop supplémentaire par rapport au prix d'un plan Premium standard, c'est donc un investissement rentable. Il existe également Spotify Duo qui coûte 12,99 £/12,99 $ par mois pour deux comptes Premium.

Pour les étudiants, il existe un forfait à prix réduit qui ne coûte que 4,99 £ / 4,99 $ par mois.

Vous pouvez utiliser Spotify gratuitement, mais ses fonctionnalités sont limitées. Sur le plan gratuit, la musique peut être jouée en mode aléatoire et vous pouvez sauter jusqu'à six fois par heure, toutes les heures. Spotify Radio n'est pas disponible, mais vous pouvez accéder aux listes de lecture Daily Mix .

Avec le forfait gratuit Spotify, vous pouvez accéder à toutes les listes de lecture, découvrir de nouvelles musiques et partager des morceaux avec des amis. Vous pouvez également lire n'importe quelle liste de lecture, album ou artiste, mais uniquement en mode de lecture aléatoire.

Spotify est gratuit à utiliser sur mobile, ordinateur de bureau ou tablette - il est donc accessible facilement, où que vous soyez. Vous pouvez accéder à la version gratuite à l'aide de l'application pour smartphone, du logiciel de bureau ou du site Web.

Le niveau Premium de Spotify vous donne accès à tout, mais ne force pas les publicités, que vous écoutiez sur un ordinateur de bureau, un mobile ou une tablette.

Les utilisateurs Premium peuvent écouter n'importe quelle chanson (à la demande), ainsi que rechercher et écouter des listes de lecture, découvrir de nouvelles musiques, créer et modifier des listes de lecture, ainsi que partager de la musique et des listes de lecture.

Les utilisateurs Premium peuvent également sauter n'importe quelle piste, écouter hors ligne, écouter de la musique de haute qualité et utiliser l'application Spotify sur leur appareil mobile comme télécommande d'ordinateur.

Les codes Spotify sont une fonctionnalité de Spotify qui permet aux utilisateurs de partager facilement de la musique avec leurs amis et leur famille, ainsi que leur compte que d'autres peuvent suivre. Vous pouvez l'utiliser pour générer un code unique pour une chanson, un album, une liste de lecture ou votre profil, puis demander à quelqu'un d'autre de scanner le code pour le partager avec son appareil et lui permettre d'en profiter également ou de vous suivre.

Les codes Spotify fonctionnent à la fois sur les appareils iPhone et Android, pour l'utiliser, il vous suffit de cliquer sur le bouton "..." à côté de ce que vous souhaitez partager et vous verrez une fenêtre contextuelle avec l'album, la chanson ou la liste de lecture illustration et le code se trouve en dessous. Cliquez sur ce code pour zoomer afin que l'autre personne puisse le scanner.

Sur l'autre appareil, appuyez sur l'onglet de recherche en bas, puis sur la barre de recherche en haut. Il y a une icône d'appareil photo en haut à droite, qui si vous lancez, vous pourrez alors simplement scanner le code. Spotify Codes est ouvert à tous.

En dehors des codes Spotify, vous pouvez également partager facilement et directement des chansons de Spotify sur un certain nombre de plates-formes de médias sociaux, notamment Facebook, Twitter, Skype, Tumblr ou simplement un lien direct pour copier un lien utilisable où vous le souhaitez sur le Web. Cliquez simplement avec le bouton droit sur le bureau ou appuyez sur les trois points sur le mobile sur la chanson, l'album, l'artiste ou la liste de lecture que vous souhaitez partager et sélectionnez le service approprié.

Spotify publie régulièrement des mises à jour de son service pour vous aider à améliorer votre expérience d'écoute. Cela comprend des listes de lecture personnalisées et des voyages de découverte pour vous aider à élargir vos horizons musicaux et à trouver de nouveaux artistes que vous êtes susceptible d'apprécier.

Parfois, cependant, ils ajoutent simplement des listes originales qui montrent à quel point ils vous connaissent en fonction de vos tendances d'écoute actuelles. Time Capsule est un exemple de cette magie.

Il s'agit d'une liste de lecture personnalisée qui sélectionne environ 60 pistes que vous auriez écoutées en grandissant. C'est une collection de chansons de retour en arrière qui vous rempliront de joie nostalgique.

Nous avons trouvé que Time Capsule était assez précis, effrayant en fait, mais cela nécessite évidemment que Spotify ait une bonne connaissance pratique de vos goûts musicaux, alors écoutez !

Spotify apprend ce que vous aimez au fur et à mesure que vous l'utilisez. Plus vous écoutez, plus il devient intelligent. Ce service de streaming musical est génial pour ce genre d'intelligence. Des listes de lecture automatiques sont ensuite créées en fonction de vos préférences.

Cela inclut des listes de lecture automatisées comme Summer Rewind, qui présente toutes les chansons que vous avez le plus écoutées au cours des derniers mois.

Les listes de lecture Daily Mix sont légèrement différentes, elles ressemblent à une station de radio qui mélange vos morceaux préférés avec de la musique similaire que Spotify pense que vous apprécierez. Plusieurs listes de lecture Daily Mix sont disponibles pour les différents styles ou genres de musique que vous écoutez également. Ces mixages individuels continuent à jouer aussi longtemps que vous le souhaitez et peuvent être améliorés en aimant les chansons que vous aimez ou en supprimant celles que vous n'aimez pas.

Comme Discover Weekly, les listes de lecture Daily Mix sont un excellent moyen de découvrir de nouvelles musiques que vous adorerez.

Écouter sur Spotify peut être une expérience sociale. Si vous avez connecté Spotify à votre compte Facebook, par exemple, vos amis et votre famille pourront voir ce que vous écoutez et vous pourrez partager vos chansons préférées avec eux.

Il peut arriver cependant que vous ne vouliez pas que les gens sachent que vous écoutez un certain album ou une certaine chanson en boucle. Nous avons tous le plaisir coupable dont nous n'avons pas besoin que le monde le sache.

Spotify en tient compte avec un « mode d'écoute privé » que vous pouvez activer depuis les paramètres de l'application, sous Social, et un clic rapide sur un bouton du navigateur du bureau.

Spotify est plus qu'un simple service de streaming musical. Si vous avez un compte Spotify, vous pouvez également l'utiliser pour écouter des milliers de podcasts différents qui incluent tout, de la comédie au sport, en passant par le style de vie, l'actualité et plus encore.

Ces podcasts sont disponibles à la fois dans l'application et dans le navigateur de bureau et il est facile de rechercher et de suivre vos podcasts préférés et d'accéder aux derniers épisodes où que vous soyez.

Si vous décidez que vous ne voulez plus de votre compte Spotify, vous pouvez le supprimer. Il convient de noter cependant que vous pouvez rétrograder de Premium à un compte gratuit, donc si le coût est le problème, nous vous recommandons de considérer cela en premier.

Si vous souhaitez toujours supprimer votre compte Spotify, procédez comme suit :

Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez également essayer cette méthode :

Connectez-vous et accédez directement à la page Contact Support de Spotify . Choisissez « compte » comme catégorie. Sélectionnez « Je souhaite fermer définitivement mon compte Spotify ». Cliquez ensuite pour fermer votre compte ou annuler votre abonnement