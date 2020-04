Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Spotify a initialement lancé son plan familial en 2014, mais beaucoup de choses ont changé depuis.

À son arrivée, vous avez payé le même montant par mois pour deux utilisateurs que vous en payez maintenant six. De nouvelles fonctionnalités sont également régulièrement ajoutées, permettant à Spotify Premium for Family de rivaliser avec les forfaits familiaux d Apple Music et de Google Play Music . Lobjectif dun plan familial est davoir une facture couvrant plusieurs utilisateurs, chaque individu pouvant contrôler son propre compte Spotify.

Cest tout ce que vous devez savoir sur Spotify Premium for Family, y compris ce quil vous apporte, où il est disponible, comment vous pouvez vous inscrire et quelles fonctionnalités sont proposées.

Le plan Premium pour famille de Spotify coûte 14,99 £ / mois, ou 14,99 $ / mois pour un maximum de six comptes Premium par famille. Les six utilisateurs doivent vivre à la même adresse.

Le forfait famille dApple Music et le forfait famille Play Music de Google coûtent le même prix pour un maximum de six personnes par famille.

Le plan Premium pour famille de Spotify permet aux membres de la famille daccéder à des millions de chansons pour un seul prix, payable sur une seule facture.

Il permet également à chaque membre de la famille dexploiter des comptes distincts afin que chacun ait sa propre liste de lecture, sa musique enregistrée, ses recommandations personnelles et lexpérience Spotify Premium complète.

Lexpérience Premium inclut la possibilité découter hors connexion des millions de chansons, ainsi que de jouer nimporte quelle chanson, à tout moment, sur nimporte quel appareil. Il ny a aucune restriction et aucune publicité.

Au cours de 2019, le plan Spotify Premium pour famille a ajouté des contrôles parentaux, de nouvelles listes de lecture et une meilleure gestion des comptes, y compris la possibilité dajouter et de supprimer des membres de la famille et de mettre à jour votre adresse personnelle.

Vous pouvez en savoir plus sur le plan familial Spotify et lexpérience Premium sur le site Web de Spotify .

Le plan Premium pour famille de Spotify est disponible pour tous les utilisateurs du monde entier.

Si vous êtes nouveau sur Spotify, accédez à cette page Spotify , puis saisissez vos informations et autorisez le paiement. Si vous êtes déjà sur le plan familial, accédez simplement à votre page de compte pour ajouter plus de membres de la famille.

Pour en savoir plus, visitez le site Web du plan Premium for Family de Spotify .