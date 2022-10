Le Director Mode de Snapchat est une nouvelle attaque contre TikTok.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Snapchat s'est doté d'un tout nouveau mode qui offre aux créateurs des outils d'édition supplémentaires, le réseau social de la vidéo et de la photo tentant de concurrencer TikTok.

Annoncé comme disponible dès maintenant, le dernier ajout de Snapchat vise à donner aux créateurs de nouveaux outils afin qu'ils puissent filmer des vidéos à partager avec leurs followers.

Le mode réalisateur ajoute quelques fonctionnalités qui seront immédiatement familières aux personnes qui passent leur vie sur TikTok, le nouveau mode Écran vert en étant un parfait exemple. Lorsqu'il est activé, les utilisateurs peuvent enregistrer leurs vidéos avec un arrière-plan différent, comme on peut s'y attendre. Les plus créatifs d'entre nous devraient s'amuser avec ce mode.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Parmi les autres nouveaux outils notables, citons la possibilité de découper plus rapidement les vidéos, puis de les monter ensemble, grâce à la fonction Quick Edit. La prise en charge de la double caméra, qui était auparavant réservée aux iPhones, est également étendue aux utilisateurs d'Android. La double caméra permet aux utilisateurs d'enregistrer à partir des caméras avant et arrière de leur appareil - et oui, cela ressemble à BeReal.

Les meilleures offres haut débit: MasterCard gratuite de 110 £ avec 67 Mo de BT pour 31,99 £ / m Par Rob Kerr · 30 Janvier 2021 Vous recherchez les meilleures offres haut débit? Vous êtes au bon endroit car nous couvrons le meilleur de BT, Virgin, Sky et plus

Il y a d'autres ajouts, bien sûr, mais Snapchat tient à montrer qu'il est désormais plus facile de créer un Spotlight. C'est parce que Spotlight est la fonction TikTok de Snapchat, un objectif clair pour la sortie du Director Mode.

Le nouveau mode Directeur de Snapchat est disponible pour tous les utilisateurs d'iPhone et d'Android à partir d'aujourd'hui - il suffit de surveiller la nouvelle icône dans la barre d'outils principale de la caméra. Il suffit d'appuyer dessus pour commencer.

Écrit par Oliver Haslam.