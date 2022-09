Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Vous êtes dans un chat de groupe sur Snapchat et vous remarquez que vos amis ne peuvent pas enregistrer les snaps que vous leur envoyez ? Ou peut-être avez-vous vu un ami sauvegarder votre snap lors d'un chat, et vous voulez empêcher que cela ne se reproduise à l'avenir. Quelle que soit la situation, il existe un moyen simple de contrôler si les personnes peuvent enregistrer les photos et les vidéos que vous leur envoyez dans une conversation Snapchat. Voici comment procéder.

La première chose à savoir est que tous les clichés ne peuvent pas être enregistrés dans une discussion de l'application mobile Snapchat. Seuls les clichés sans limite de temps peuvent être enregistrés.

Ouvrez Snapchat et prenez une photo en appuyant sur le bouton de capture. Sur l'écran d'édition, recherchez le minuteur infini dans la barre de droite et sélectionnez-le. Il s'agit d'une icône représentant un symbole d'infini à l'intérieur d'une horloge. Sur l'écran suivant, vous verrez 1 à 10 secondes et Aucune limite. Choisissez Aucune limite. Ce sera votre réglage par défaut pour tous les clichés, à moins que vous ne le changiez.

Si vous ne choisissez pas "Aucune limite", vos amis ne pourront pas enregistrer vos clichés dans les chats. Vous avez terminé ! Commencez à chatter avec vos amis et à leur envoyer des photos par DM. Ils pourront enregistrer vos clichés dans les chats.

Si vous ne choisissez pas Aucune limite à l'étape 4, vos amis ne pourront pas enregistrer vos photos dans les chats. Faites-le donc si vous préférez.

Seuls les snaps vidéo réglés sur une boucle infinie peuvent être enregistrés.

Ouvrez Snapchat et prenez un cliché vidéo en appuyant sur le bouton de capture et en le maintenant enfoncé. Sur l'écran d'édition, recherchez le bouton de minuterie des snaps dans la barre de droite et sélectionnez-le. Il s'agit d'une icône représentant un symbole infini dans une boucle. Vous verrez les options Rebondir, Jouer une fois et Boucle. Choisissez Loop. Ce sera votre réglage par défaut pour tous les clichés vidéo, sauf si vous le modifiez. Vous avez terminé ! Commencez à chatter avec vos amis et à leur envoyer des snaps vidéo. Ils seront en mesure d'enregistrer vos clichés vidéo dans le chat.

Si vous ne choisissez pas Boucle à l'étape 3, vos amis ne pourront pas enregistrer vos clichés vidéo dans les chats. Faites-le donc si vous le préférez.

Que vous souhaitiez enregistrer un snap photo ou un snap vidéo, le processus est le même : lorsque vous visualisez le snap, appuyez sur l'icône à trois points dans le coin et sélectionnez Enregistrer dans la discussion. Si vous décidez de le désenregistrer plus tard, appuyez longuement sur le snap enregistré dans la discussion et sélectionnez Désenregistrer. N'oubliez pas que si vos amis ne vous permettent pas d'enregistrer leurs clichés, vous ne pourrez pas le faire dans les messages directs ou les discussions de groupe sur Snapchat.

Écrit par Maggie Tillman.