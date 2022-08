Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Tout le monde aime le mode sombre, non seulement il préserve la durée de vie de la batterie, mais il vous évite de vous brûler les globes oculaires lorsque vous vous servez de ces quelques derniers DM avant de vous coucher.

En 2022, le mode sombre est un élément de base de presque toutes les applications, mais Snapchat a pris son temps pour en mettre un en place. En fait, si vous êtes sur Android, il n'y a toujours pas de mode sombre dans Snapchat - mais n'ayez crainte, nous avons une solution de contournement.

-

Donc, si vous êtes prêt à faire passer votre Snapchat du côté obscur, lisez la suite, nous avons tout ce qu'il vous faut.

Activer le mode sombre sur l'iPhone est aussi facile que possible, il suffit de suivre les étapes simples ci-dessous :

Ouvrez votre application Snapchat Appuyez sur l'icône Bitmoji en haut à gauche. Appuyez sur le bouton Réglages en haut à droite Faites défiler la liste jusqu'à ce que vous trouviez Apparence, et sélectionnez-la. Choisissez " Always Dark" dans le menu.

Voilà, c'est fait. Vous pouvez maintenant photographier dans des environnements faiblement éclairés avec un confort optimal.

Sur Android, les choses sont un peu plus compliquées. Pour une raison quelconque, Snapchat n'a pas encore mis en place un mode sombre natif sur la plateforme.

Nous sommes sûrs que c'est en cours, et nous mettrons à jour cet article lorsqu'il sera disponible. En attendant, il existe une solution de contournement que vous pouvez essayer.

Attention, ce n'est pas pour les âmes sensibles. C'est uniquement pour les fans inconditionnels du mode sombre.

Veuillez noter que les différents smartphones présentent des différences mineures dans la présentation de leurs paramètres, vous devrez donc peut-être modifier légèrement ces étapes.

Pocket-lint

Ouvrez votre menu Paramètres Faites défiler jusqu'à À propos du téléphone et appuyez dessus. Faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous trouviez votre numéro de build Appuyez sept fois sur le numéro de build pour activer le mode développeur. Un texte s'affiche indiquant quevous êtes désormais un développeur. Retournez au menu principal Paramètres et sélectionnez Options du développeur. Dans ce menu, trouvez Override force-dark et activez-le.

Cela forcera toutes les apps à s'afficher en mode sombre, qu'elles soient prises en charge ou non. Cependant, malheureusement, nous n'avons pas encore terminé.

Les nouvelles versions de Snapchat ne réagissent pas au mode sombre forcé, il faut donc installer une ancienne version.

Cela signifie supprimer votre application Snapchat et télécharger la version 10.72.0.0 - la dernière version qui a fonctionné avec le mode sombre forcé.

Obtenez le superbe VPN Ivacy pour moins cher avec cette offre de Noël incroyable Par Pocket-lint International Promotion · 24 Décembre 2020 Un VPN peut élargir considérablement vos horizons numériques - profitez de cette offre sur lun des meilleurs du marché.

L'APK est disponible sur APKMirror ici, et le mode sombre fonctionne de manière fiable avec lui. Bien sûr, vous ne bénéficierez pas des nouvelles fonctionnalités et des correctifs de sécurité, alors installez-le à vos risques et périls.

Yep, c'est une douleur, mais si vous voulez vraiment le mode sombre sur Android, c'est comme ça que ça se passe.

Écrit par Luke Baker.