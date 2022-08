Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - À l'été 2022, Snap a donné raison aux rumeurs et a annoncé un service d'abonnement payant appelé Snapchat+ (ou Snapchat Plus). Snap, la société mère de l'application mobile Snapchat, a présenté cette nouvelle offre comme un moyen d'accéder à des fonctionnalités exclusives, expérimentales et inédites. Voici tout ce que vous devez savoir sur Snapchat+, y compris son coût, ce que vous obtenez pour votre argent et comment vous abonner.

Snapchat+ est une offre d'abonnement payant dans l'application mobile Snapchat. Il permet de débloquer de nouvelles fonctionnalités avant que quiconque n'ait l'occasion de les utiliser. Sur une page d'assistance pour Snapchat+, Snap décrit ces fonctionnalités comme étant "exclusives, expérimentales et en avant-première", et affirme qu'elles "amélioreront et personnaliseront votre expérience Snapchat, vous permettant de plonger plus profondément dans les parties de l'application que vous utilisez le plus".

-

Snap a rencontré un succès précoce avec son service d'abonnement payant Snapchat+. La société a annoncé en août 2022 qu'elle avait amassé un million d'utilisateurs payants depuis le lancement de Snapchat Plus fin juin 2022.

Aux États-Unis, vous pouvez obtenir Snapchat+ pour 3,99 USD par mois, pour 21,99 USD pour 6 mois ou pour 39,99 USD par an.

Depuis août 2022, les abonnés à Snapchat+ ont accès aux fonctionnalités suivantes (les liens vers les pages d'assistance de Snapchat pour chacune d'entre elles sont également indiqués ci-dessous) :

Snap a promis de mettre régulièrement à jour Snapchat+ avec de nouvelles fonctionnalités. C'est ce qu'il a fait le 15 août 2022, avec une mise à jour qui a introduit les réponses prioritaires aux histoires. Les réponses des abonnés sont ainsi plus visibles lorsqu'ils répondent à des Snap Stars (comme les personnalités publiques et les créateurs vérifiés). Parmi les autres fonctionnalités figurent des arrière-plans spéciaux pour les personnages Bitmoji des utilisateurs et de nouveaux modèles d'icônes d'application. Vous pouvez également ajouter un emoji qui s'affiche pour les amis après qu'ils ont regardé un Snap.

Il est facile de s'abonner à Snapchat+.

Ouvrez et connectez-vous à l'application mobile Snapchat. Accédez à votre profil. Appuyez sur la carte de la bannière Snapchat+ en haut. Choisissez un abonnement pour commencer votre essai gratuit de 7 jours.

Vous avez besoin d'aide ? Si vous ne voyez pas la carte Snapchat+, il se peut que vous deviez d'abord rejeter d'autres cartes de bannière dans votre profil.

Snapchat+ est disponible pour tous les utilisateurs d'iPhone et d'Android aux États-Unis.

Meilleur VPN 2022 : Les 10 meilleures offres de VPN aux États-Unis et au Royaume-Uni Par Roland Moore-Colyer · 14 Septembre 2021 Que vous cherchiez à utiliser un VPN pour assurer votre sécurité en ligne ou pour déverrouiller des sites, nous vous proposons les services de

Écrit par Maggie Tillman.