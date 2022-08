Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Snapchat a annoncé une autre nouvelle fonction de sécurité pour aider les parents à suivre plus facilement les personnes avec lesquelles leurs enfants interagissent sur sa plateforme : le Family Center.

La nouvelle interface vous permet de voir à tout moment qui se trouve dans la liste d'amis de votre adolescent, et vous offre également la possibilité de revoir les personnes avec lesquelles il a discuté au cours de la semaine écoulée.

Les messages échangés ne sont pas visibles, ce qui ne permet pas d'avoir une vue d'ensemble de tout ce que dit votre enfant, mais c'est une nouveauté qui sera sans doute la bienvenue pour beaucoup.

Snap dit avoir conçu cette fonctionnalité en reconnaissant qu'il est difficile de contrôler ce que vos enfants disent dans la vie réelle, et que la possibilité de voir chaque mot virtuellement n'était peut-être pas proportionnée pour la plupart.

Cependant, si vous pensez qu'un compte de votre adolescent n'a pas respecté les règles de Snapchat, vous pourrez le signaler directement à partir de Family Center - car cela peut parfois être clair rien qu'en regardant les noms des comptes, par exemple.

La fonctionnalité est disponible pour les moins de 18 ans sur la plateforme, mais même dans ce cas, Snapchat les invitera simplement au Family Center de leurs parents lorsqu'ils le souhaiteront, donnant à l'adolescent une chance de dire non s'il a cette latitude.

Snap a ajouté de plus en plus d'options de contrôle parental à son application au cours de l'année écoulée, comme le verrouillage de la facilité avec laquelle il est possible d'ajouter des comptes d'adolescents, et d'autres options sont en cours d'élaboration, notamment des filtres permettant aux parents de voir qui leurs adolescents ont récemment ajouté comme amis.

Écrit par Max Freeman-Mills.