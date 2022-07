Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Vous essayez de supprimer votre compte Snapchat et vous ne savez pas comment faire ? C'est en fait assez simple, alors nous allons vous guider à travers les étapes pour que vous puissiez vous débarrasser de Snap et continuer votre journée. Nous vous expliquons également ce qui se passe exactement lorsque vous supprimez votre compte, pourquoi vous pourriez vouloir le faire et si Snapchat conserve vos données.

Il existe différentes façons de supprimer Snapchat en fonction de votre appareil.

Vous pouvez supprimer votre compte Snapchat directement dans le menu Réglages de l'application mobile Snapchat sur votre iPhone.

Ouvrez l'application Snapchat pour iOS. Appuyez sur le bouton Paramètres dans l'écran Profil pour ouvrir les Paramètres. Faites défiler l'écran jusqu'à " Account Actions ". Appuyez sur "Supprimer le compte". Suivez les étapes à l'écran pour supprimer votre compte.

Si vous accédez à l'application mobile Snapchat depuis un appareil Android, vous devrez utiliser le site Web de Snapchat pour supprimer votre compte.

Rendez-vous sur la page du portail des comptes Snapchats. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte que vous souhaitez supprimer. Snap vous conseille de conserver ces informations au cas où vous changeriez d'avis et voudriez réactiver votre compte. Suivez les étapes affichées à l'écran pour supprimer votre compte.

Vous aurez besoin d'un smartphone ou d'une tablette utilisant l'application mobile Snapchat, ou d'un ordinateur sur lequel vous pourrez accéder au portail des comptes Snapchat sur le Web. Vous aurez également besoin d'un compte Snapchat à supprimer.

Cela dépend de vous. Peut-être n'aimez-vous pas le service. Ou peut-être voulez-vous supprimer le compte de quelqu'un d'autre, par exemple un enfant que vous ne voulez pas voir sur la plateforme.

Votre compte sera désactivé pendant les 30 premiers jours. Pendant que votre compte est désactivé, vos amis ne pourront pas vous contacter ou interagir avec vous sur Snapchat. Après 30 jours supplémentaires, votre compte sera définitivement supprimé.

Lorsque votre compte Snapchat est définitivement supprimé, vos paramètres de compte, vos amis, vos Snaps, vos Chats, vos Story, vos données d'appareil et vos données de localisation dans la base de données principale des utilisateurs de Snapchat sont supprimés. Snap a déclaré qu'elle "peut conserver certaines données personnelles pour certains besoins juridiques, de sécurité et commerciaux". Par exemple, elle conservera des informations sur les achats que vous avez pu effectuer via Snapchat. Vous avez accepté cela et vous pouvez en savoir plus sur les conditions d'utilisation de Snapchat ici.

Pour en savoir plus sur Snapchat et son fonctionnement, y compris des conseils et des astuces, consultez le guide complet de Pocket-lint. Snap a également unepage d'assistance qui détaille tout ce que vous devez savoir sur la suppression de votre compte Snapchat.

Écrit par Maggie Tillman.