(Pocket-lint) - Snapchat apporte trois fonctionnalités clés - le chat et les appels vidéo - sur le bureau par le biais d'une application web. C'est la première fois que le service principal de Snapchat est disponible sur des appareils non mobiles.

Avec Snapchat for Web, vous pouvez vous connecter avec votre compte Snapchat et envoyer des messages à vos amis ou les appeler directement depuis votre bureau. La nouvelle expérience Web semble ressembler beaucoup à l'expérience mobile, mais avec un espace supplémentaire pour que vous puissiez chatter et appeler dans la même fenêtre sur un ordinateur de bureau. Snap a déclaré que la prise en charge de AR Lenses serait bientôt disponible sur la version Web.

La société a semblé suggérer que, les gens utilisant plus fréquemment des ordinateurs pendant la pandémie, comme les étudiants qui apprennent et travaillent maintenant à distance, il était finalement logique d'apporter plus de fonctionnalités de Snapchat sur le Web. Le service a toujours eu un site Web, mais il était extrêmement limité dans la mesure où il vous dirigeait vers les applications mobiles de Snapchat et vous permettait uniquement de gérer les paramètres et les données.

Snapchat for Web vous permet de

Démarrer un appel ou reprendre là où les chats se sont arrêtés sur mobile.

Utiliser les fonctions de messagerie comme Chat Reactions et Chat Reply.

Bientôt disponible : Utiliser les lentilles AR depuis le bureau

Snapchat pour le Web est uniquement compatible avec le navigateur Chrome de Google (et non avec Safari d'Apple).

Pour accéder à la version Web de Snapchat, il suffit d'ouvrir votre ordinateur portable ou d'allumer votre ordinateur de bureau et d'aller sur web.snapchat.com dans Chrome. Lorsque la page se charge, vous êtes invité à vous connecter à votre compte Snapchat.

Une fois connecté, l'interface de Snapchat pour le Web apparaît, avec vos contacts sur la gauche, le chat au milieu et les appels vidéo et audio sur la droite. L'interface utilisateur est assez intuitive ; cliquez sur un contact pour commencer une discussion avec lui. Vous verrez des boutons pour les appeler par vidéo ou par téléphone. Vous verrez également l'écran de chat et la possibilité de réagir aux chats et d'y répondre, le tout depuis votre ordinateur portable ou de bureau. Facile.

Snap a déclaré que vos appels, vos appels vidéo et vos discussions sont synchronisés entre ses applications mobiles et son application Web, de sorte que vous devriez pouvoir reprendre là où vous en étiez si vous passez du mobile au bureau ou vice versa.

Au lancement, la version Web sera exclusivement disponible pour les abonnés de Snapchat Plus. Il s'agit du premier grand lancement d'une fonctionnalité payante depuis que Snapchat a annoncé son offre payante en juin. Pour un coût mensuel de 3,99 $, les abonnés peuvent accéder à quelques fonctionnalités exclusives, telles que Snapchat for Web, ainsi qu'à des ajouts expérimentaux bien avant qu'ils ne soient accessibles à l'ensemble des utilisateurs.

Les abonnés à Snapchat Plus aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande seront les premiers à bénéficier de cette fonctionnalité.

