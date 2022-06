Snap pourrait lancer un abonnement payant appelé Snapchat Plus

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Snap serait en train de tester un abonnement payant appelé Snapchat Plus.

Selon The Verge, Snapchat Plus vous donnera un accès anticipé à certaines fonctionnalités. De plus, Alessandro Paluzzi, chercheur d'applications sur Twitter , a récemment remarqué que Snap testait d'autres fonctionnalités pour Snapchat Plus, notamment la possibilité d'épingler l'un de vos amis comme votre "BFF n°1".

D'autres fonctionnalités seraient disponibles :

Accéder à des icônes Snapchat exclusives

Afficher un badge dans votre profil

Voir votre orbite avec BFF

Voir la localisation de votre ami au cours des dernières 24 heures

Voir combien d'amis ont revu votre histoire.

Paluzzi a montré que le prix de Snapchat Plus est actuellement indiqué comme étant de 4,59 euros par mois et 45,99 euros par an (environ 4,84 dollars).

Snapchat est une application mobile pour les appareils Android et iOS. En langage courant, l'application est souvent appelée Snap par ses utilisateurs. Parallèlement, le développeur de Snapchat est une société publique également appelée Snap, ce qui prête à confusion. L'entreprise elle-même affirme être une société d'appareils photo. (En tant que telle, elle crée d'autres produits, notamment du matériel, comme les Snapchat Spectacles). Quel que soit le nom que vous lui donnez, Snap est dirigée par son cofondateur Evan Spiegel.

L'un des concepts fondamentaux de l'application mobile est que toute photo, vidéo ou message - alias snap - que vous envoyez par défaut n'est mis à la disposition du destinataire que pendant une courte période avant de devenir inaccessible. Cette nature temporaire ou éphémère de l'application a été conçue à l'origine pour encourager un flux d'interaction plus naturel.

Pour en savoir plus sur Snapchat et son fonctionnement, consultez le guide de Pocket-lint.

Écrit par Maggie Tillman.