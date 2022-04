Snapchat et Live Nation proposent des expériences de festival en RA

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Snap a annoncé un partenariat avec Live Nation pour offrir l'expérience Snapchat AR dans les festivals mondiaux.

Annoncé lors du discours-programme en ligne du Snap Partner Summit 2022, l'accord prévoit que les sites de festivals du monde entier seront enrichis d'éléments de réalité augmentée lorsqu'ils seront visualisés à l'aide de la caméra Snapchat.

Il s'agira notamment des prochains festivals Lollapalooza en Californie et Wireless à Londres, et les participants pourront également utiliser la réalité augmentée pour essayer des produits, retrouver des amis sur les sites et découvrir des lieux exclusifs.

Les premiers à bénéficier de l'expérience Snapchat de Live Nation seront les participants à l'Electric Daisy Carnival de Las Vegas en mai.

Des améliorations seront apportées pour voir "la musique en direct comme jamais auparavant".

Les expériences proposées dans tous les festivals desservis par Live Nation seront conçues sur mesure avec l'aide du studio de création de Snap, Arcadia. Elles seront également disponibles pour certains concerts, avec des aspects uniques en fonction de l'artiste.

Vous pouvez découvrir toutes les autres nouvelles fonctionnalités à venir sur Snapchat et les Spectacles de Snap lors de la keynote du Snap Partner Summit 2022. Consultez notre guide ici pour plus de détails.

Qu'est-ce que le Pocket-lint daily et comment l'obtenir gratuitement ? Par Stuart Miles · 29 Avril 2022

Vous pouvez également voir un excellent éventail d'échecs Snapchat et de moments de photos drôles dans notre article ici.

Écrit par Rik Henderson.