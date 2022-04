Snapchat dévoile la destination Dress Up pour la mode AR

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Snapchat a déjà offert la possibilité d'essayer des lunettes et des vêtements à travers ses objectifs, la réalité augmentée permettant aux marques de proposer des aperçus de ce à quoi ressembleront les articles portés.

Cependant, Snapchat vient de créer une destination dédiée pour que les utilisateurs puissent trouver différentes expériences de shopping en réalité augmentée, appelée "Dress Up".

Annoncé lors du Snap Partner Summit 2022, Dress Up permet de trouver plus facilement les différentes marques et détaillants qui proposent des expériences de mode en réalité augmentée.

Il s'accompagne de nouveaux outils logiciels permettant aux entreprises de créer des opportunités Snap AR dans leurs pages de détail de produits sur d'autres sites Web ou applications. Par exemple, un nouvel objectif de shiopping a été développé pour scanner le corps d'un utilisateur et superposer instantanément des vêtements virtuels sans avoir à se déshabiller.

Le résultat final devrait aider les Snapchatters à trouver et à "essayer" des articles de mode, voire à voir à quoi ressemblera un sac à main ou des chaussures une fois commandés.

Une nouvelle section shopping dans le profil de l'utilisateur lui permettra également d'acheter après le processus de visualisation.

Le spécialiste des vêtements de sport Puma fait partie des partenaires qui lancent de nouvelles expériences sur Snapchat. Il offre la possibilité d'essayer des baskets au sein de l'application et de les commander directement.

D'autres nouveautés et développements intéressants ont également été annoncés lors du discours-programme du Snap Partner Summit, que vous pouvez découvrir ici.

Écrit par Rik Henderson.